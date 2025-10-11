Ein Gebäck für den Herbst: Focaccia mit Apfel und Thymian

Focaccia schmeckt schon beim ersten Bissen nach Sonne, Meer und italienischer Lebensfreude. Kein Wunder, denn das beliebte Gebäck kombiniert eine knusprige Kruste mit einem fluffigen Inneren und ganz viel Olivenöl. Ursprünglich stammt sie aus Ligurien, wo sie traditionell mit Meersalz und Rosmarin gebacken wird. Doch Focaccia ist so vielseitig, dass sie sich wunderbar saisonal abwandeln lässt. Bei unserer Herbst-Focaccia mit Apfel trifft sie auf Obst und Kräuter und schafft somit eine Kombination, von der du kaum genug bekommen wirst.

Herbst-Focaccia mit Apfel und Thymian: mediterran trifft rustikal

Focaccia gilt in Italien als Brot für jede Gelegenheit: morgens mit Cappuccino als deftiges Frühstück, mittags zu Suppe oder Salat, abends als Beilage zu Antipasti oder Käse. Und es gibt sie schon wirklich lange: Der Name Focaccia leitet sich vom lateinischen focus ab – dem Herdfeuer. Schon die alten Römer buken flache Teigfladen auf heißen Steinen oder in der Glut. Dass dieses einfache Brot bis heute überlebt hat, zeigt, wie genial sein Konzept ist: wenige Zutaten, viel Geduld und richtig gutes Olivenöl.

Unsere Variante kombiniert den Klassiker mit saisonalem Obst zu einer Herbst-Focaccia mit Apfel und Thymian. Perfekt für die aktuelle Saison, wenn der Appetit eher zu etwas Deftigem geht, es aber noch nicht zu schwer sein soll. Also lass uns loslegen.

Die Grundlage ist ein klassischer Hefeteig aus Mehl, Wasser, Salz, Hefe und gutem Olivenöl. Das Geheimnis: Der Teig muss richtig schön lange gehen. Echte Focaccia lebt von langen Ruhephasen, in denen sie ihr typisches Aroma und die luftige, fast wolkige Krume entwickelt. Lass den Teig also mindestens mehrere Stunden oder am besten über Nacht ruhen. Dann gibst du ihn in eine geölte Form, ziehst ihn sanft auseinander und drückst mit den Fingern die typischen Dellen hinein.

So viel zur Focaccia. Damit daraus eine Herbst-Focaccia mit Apfel und Thymian wird, brauchst du natürlich ebendiese Zutaten: Statt Rosmarin und Oliven verteilst du Apfelscheiben und frischen Thymian auf dem Teig. So backst du dir den Herbst lecker!

Herbst-Focaccia mit Apfel Nele Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 7 g frische Hefe

350 ml lauwarmes Wasser

500 g Weizenmehl Type 550

2 TL Salz

4 EL Olivenöl plus etwas mehr zum Beträufeln

2 Äpfel z. B. Elstar oder Boskoop

2 Zweige frischer Thymian

Meersalz nach Geschmack Zubehör (ca. 30×40 cm, gibt es online 🛒 1 Backblech Zubereitung Rühre die Hefe in das lauwarme Wasser ein und lass sie 5 Minuten stehen. Gib das Mehl in eine Schüssel, füge Salz und Olivenöl hinzu und gieße die Hefemischung dazu. Knete alles zu einem glatten, elastischen Teig. Bestreiche die Oberfläche mit etwas Olivenöl, decke die Schüssel ab und lass den Teig über Nacht, an einem kühlen Ort gehen. Fette ein Backblech oder eine Form mit Olivenöl ein. Gib den Teig darauf und zieh ihn vorsichtig auseinander, bis er die Form ausfüllt. Drück mit den Fingerspitzen kleine Dellen in den Teig. Lass ihn weitere 30 Minuten ruhen. Heize den Ofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor. Wasche die Äpfel, entferne das Kerngehäuse und schneide sie in dünne Scheiben. Verteile die Apfelscheiben gleichmäßig auf dem Teig. Zupfe den Thymian von den Zweigen und streue ihn darüber. Beträufle alles großzügig mit Olivenöl und bestreue es mit etwas Meersalz. Backe die Focaccia 25-30 Minuten, bis sie goldbraun ist und köstlich duftet.

