Unsere liebsten Herbst-Getränke: Schlürfe dich durch die goldene Jahreszeit

Der Herbst ist da – und mit ihm diese besondere Mischung aus kühler Luft, bunten Blättern und dem Drang, es sich drinnen gemütlich zu machen. Jetzt ist genau die richtige Zeit, um dich mit köstlichen Herbst-Getränken zu verwöhnen, die nicht nur wärmen, sondern auch die Seele streicheln.

Herbst-Getränke: So schmeckt Gemütlichkeit

Ob cremig, fruchtig oder würzig – diese Herbst-Getränke sind kleine Glücksmomente in der Tasse oder im Glas. Also: Hol die Töpfe, Gläser und Gewürze raus, und lass uns gemeinsam den Herbst schlürfen! Hier kommen unsere liebsten Herbst-Getränke:

1 Kürbis-Eierlikör Zum Rezept

Wenn du den Duft von geröstetem Kürbis liebst, wirst du diesen Kürbis-Eierlikör vergöttern. Er ist samtig, süß und verführt mit seiner feinen Gewürznote. Gieße ihn über Vanilleeis, in deinen Kaffee oder pur in ein kleines Glas. Das Ergebnis? Ein goldener Schluck Herbst, cremig und wohlig warm, der sofort ein Lächeln auf dein Gesicht zaubert.

2 Apfel-Birnen-Punsch Zum Rezept

Kaum etwas duftet so sehr nach Herbst wie ein dampfender Punsch mit Äpfeln und Birnen. Diesen Punsch kannst du mit und ohne Alkohol zubereiten. Er schmeckt nach Spätnachmittag im Obstgarten und wärmt dich bis in die Fingerspitzen.

3 Heiße Schokolade mit Orange Zum Rezept

Es gibt kaum etwas Tröstlicheres als eine heiße Schokolade, oder? Wenn du dann noch frische Orangenschale, etwas Zimt und dunkle Schokolade dazugibst, entsteht ein Getränk, das fast schon Dessertstatus hat. Dieses Getränk ist wie eine warme Decke in flüssiger Form: süß, sinnlich und voller Herbstgefühl.

4 Apfel Lillet Zum Rezept

Wenn du Lillet 🛒 magst, wirst du diese Apfelvariante lieben. Sie ist leicht, fruchtig und perfekt, wenn du den Herbst mit einem erfrischenden Drink einläuten möchtest. Ideal, wenn du Freunde empfängst oder einfach Lust auf einen eleganten Aperitif hast.

5 Cranberry-Punsch Zum Rezept

Cranberrys bringen mit ihrer frischen Säure Schwung in jedes Getränk. Der Cranberry-Punsch schmeckt nach Feierabend im Kerzenschein und ist das perfekte Getränk, um den Tag entspannt ausklingen zu lassen.

6 Herbst-Sangria Zum Rezept

Sangria kennt man vom Sommer – aber warum sollte sie nicht auch im Herbst glänzen dürfen? Die herbstliche Sangria erinnert farblich an Laub und tanzt geschmacklich zwischen süß, würzig und fruchtig. Serviere sie leicht gekühlt oder lauwarm – beides funktioniert wunderbar.

7 Apple Pie Latte Zum Rezept

Wenn du den Duft von Apfelkuchen liebst, wird dieser Latte dein Herz erobern. Er schmeckt nach frisch gebackenem Apfelkuchen, ist aber so schnell gemacht, dass du ihn auch an hektischen Tagen genießen kannst. Kröne deinen Latte mit Milchschaum 🛒

und einer Prise Zimt – und schon hast du den perfekten Begleiter für kühle Nachmittage.

Diese sieben Herbst-Getränke zeigen, wie vielseitig die goldene Jahreszeit schmecken kann – von cremig bis fruchtig, von alkoholfrei bis feierlich prickelnd. Also, schnapp dir deine Lieblingszutaten und probiere dich durch den Herbst.

War noch nicht das Richtige dabei? Vielleicht sind ja der Birnenfranz, ein Dalgona Pumpkin Spice Latte oder ein Gin-Apfelpunsch eher dein Ding.

