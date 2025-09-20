Herbst-Tiramisu mit Äpfeln und Quark: süßer Dessert-Genuss

Nun ist der Sommer wirklich vorbei. Macht aber gar nichts, denn wir haben uns schon dank süßer Leckereien wie diesem Herbst-Tiramisu auf die neue Jahreszeit eingestellt. Das Tiramisu verpasst dem Klassiker aus Italien dank süß-säuerlicher Äpfel einen herbstlichen Anstrich und schmeckt wunderbar fruchtig. Bereite den Nachtisch gleich selbst zu!

Rezept für Herbst-Tiramisu: fruchtiger Nachtisch

Um das Herbst-Tiramisu zuzubereiten, brauchst du gerade einmal eine Handvoll Zutaten. Dazu zählen Äpfel und Apfelmus oder Apfelmark, Apfelsaft, Quark und Frischkäse. Und natürlich Löffelbiskuit-Kekse, die bei einem Tiramisu nicht fehlen dürfen. Die Äpfel werden gewaschen, entkernt und klein geschnitten, bevor sie in etwas Apfelsaft weich gekocht und mit einer Prise Zimt verfeinert werden. Danach vermengen wir sie mit dem Apfelmus.

Aus Frischkäse und Quark sowie Zucker rühren wir die Creme für das Herbst-Tiramisu an. Die Kekse weichen wir in Apfelsaft ein. Entscheide selbst, ob du sie dafür ganz lässt oder in kleinere Stücke schneidest oder brichst. Und dann geht es bereits ans Schichten des leckeren Nachtischs. Wer nur drei Lagen haben möchte, startet mit den Keksen und verteilt darauf die Apfelmasse und die Quarkcreme. Wir haben uns aber für mehrere Schichten entschieden und verteilen die Komponenten mehrmals in der Auflaufform.

Ganz egal, für welche Variante du dich entscheidest: Nach dem Fertigstellen des Herbst-Tiramisus musst du dich leider noch etwas gedulden. Denn das Schichtdessert muss nun noch mindestens zwei Stunden in den Kühlschrank. Das Warten auf den ersten Bissen fällt nicht leicht, aber wenn es soweit ist, erwartet dich großer Genuss. Ein Tipp: Bereite den Nachtisch schon am Morgen zu, um ihn abends zu servieren.

Wer nicht so lange warten möchte, kann sich unser schnelles Tiramisu im Glas schmecken lassen. Unser Pistazien-Tiramisu und unser Zitronen-Tiramisu sind aber ebenfalls eine Kostprobe wert.