Börek-Pfanne mit Kürbis und Spinat: Herbstgenuss

Schneide zuerst den Kürbis in kleinere Stücke und brate sie in einer vorgewärmten Pfanne in Olivenöl an. Sobald der Kürbis weich ist, kannst du ihn optional salzen und pfeffern und etwas Zimt hinzufügen. Mische alles gut und fülle es in eine Schüssel oder ähnliches um.