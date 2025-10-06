Diesen herbstlichen Aperol Spritz trinken wir jetzt am liebsten

Für viele ist der Aperol Spritz der Inbegriff des Sommers. Sobald die Temperaturen steigen, schießt auch der Konsum des beliebten Cocktails in die Höhe. Und nähern wir uns dem Herbst, verabschieden sich viele Fans des klassischen Drinks wieder von ihm. Das muss aber nicht sein! Wir haben ihn fit gemacht für die kalte Jahreszeit und präsentieren eine leckere Alternative: unseren herbstlichen Aperol Spritz.

Rezept für herbstlichen Aperol Spritz: perfekt für gemütliche Abende

Für Glühwein ist es noch zu früh, oder dir ist der Weihnachtsklassiker einfach zu süß? Und statt nach einem Heißgetränk sehnst du dich doch eher nach einem frischen Cocktail für den nächsten Abend mit deinen Liebsten? Dann kommt unser herbstlicher Aperol Spritz wie gerufen.

Ein Aperol Spritz, wie du ihn vermutlich kennst, besteht aus dem italienischen Orangenlikör, gemixt mit Prosecco und Sprudelwasser. Er wird auf Eis serviert und mit einer Orangenscheibe garniert. Für unsere herbstliche Variante nutzen wir ebenfalls Aperol, Prosecco und Mineralwasser. Aber wir verfeinern den Cocktail mit süßem Birnensaft und dekorieren ihn mit einer Zimtstange. Außerdem verzieren wir das Glas mit einem Rand aus Zimt und Zucker. Sieht doch schick aus, nicht wahr?

Um den Gläser ihren süßen Rand zu verleihen, reiben wir sie zunächst mit einer Orangenspalte ein. Dann mischen wir Zimt und Zucker und tauchen die Gläser mit ihrem Rand hinein. Jetzt geht’s ans Mixen des Drinks: Zuerst geben wir Eiswürfel in die Gläser und gießen danach den Aperol und den Birnensaft hinein. Jetzt streuen wir etwas Zimt darüber und rühren den Inhalt schon einmal um. Erst danach gießen wir Prosecco dazu und füllen die Gläser mit sprudeligem Wasser auf. Nun kommt nur noch eine Zimtstange in jedes Glas, und schon ist unser herbstlicher Aperol Spritz bereit, serviert zu werden.

Übrigens: Auch unser Kürbis-Martini ist perfekt, um auf den Herbst anzustoßen. Wir machen es uns aber gern ebenso mit einem Glas Autumn Spice oder Autumn Sweater gemütlich.

Hol dir herbstliche Deko in dein Zuhause, damit der Abend mit einem Glas herbstlichem Aperol Spritz noch gemütlicher wird! Wie wäre es mit selbst gebastelten Windlichtern aus Salzteig in Form bunter Blätter? Unsere Kollegen von Geniale Tricks zeigen dir, wie’s geht.