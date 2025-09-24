Herbstlicher Gemüseauflauf mit Rosenkohl, Kartoffeln und Käse

Was diesen Auflauf zu einem herbstlichen Gemüseauflauf macht? Nicht etwa die Verwendung von Kürbis, wie man vermuten könnte. Nein, aber dafür andere leckere Gemüsesorten, die jetzt zu haben sind: Wir verwenden kleine Rosenkohlköpfe sowie Pastinaken, die gerade in ihre Saison starten. Außerdem kommen Kartoffeln in die Auflaufform, denn wir lieben die Knollen einfach. Zu guter Letzt schneiden wir noch einige Karotten mit dazu. Klingt gut? Dann kommt hier für dich das Rezept!

Herbstlicher Gemüseauflauf: Ofengericht zum Verlieben

Ganz klassisch überbacken wir den herbstlichen Gemüseauflauf natürlich mit Käse. Aber dennoch schmeckt er nicht zu deftig und liegt schwer im Magen. Das liegt an der Soße, die zwar cremig ist, aber trotzdem leicht schmeckt. Wir verwenden dafür nämlich nicht nur Sahne, sondern auch Milch und Frischkäse. Gewürzt wird sie mit Knoblauch, Salz und Pfeffer sowie geriebener Muskatnuss.

Abe wir starten mit dem Gemüse: Den Rosenkohl putzen und waschen wir und schneiden die kleinen Köpfe anschließend in Hälften. Die Zwiebeln, Pastinaken, Karotten und Kartoffeln werden geschält und gewürfelt. Alles zusammen wandert danach in eine große Auflaufform, darin vermengen wir das Gemüse und kümmern uns dann um die Soße. Das dauert keine zwei Minuten, und wir können sie über das Gemüse in der Form gießen.

Jetzt streuen wir noch Käse über den herbstlichen Gemüseauflauf und schieben ihn in den Ofen. Nach 40 Minuten sollte das Gemüse gar und der Käse schön zerlaufen sein. Duftet es nicht herrlich? Da kommt die ganze Bande wie von selbst an den Tisch.

Probiere doch auch mal unseren mediterranen Gemüseauflauf mit Zucchini, Kartoffeln und Mozzarella oder unseren rustikalen Bauernauflauf mit Kartoffeln, Speck und Käse. Dieser Kürbis-Hackfleisch-Auflauf schmeckt ebenfalls besonders lecker. Welcher ist dein Favorit?

Du suchst noch hübsche Tischdeko für eine herbstliche Dinnertafel? Wie wäre es mit selbst bemalten Kürbissen? Unsere Kollegen von Geniale Tricks zeigen dir, wie du diese und weitere tolle Deko-Ideen umsetzen kannst.