Herbstliches Ofengemüse mit Feta: Gemüsegenuss an kalten Tagen

Draußen ist es mal wieder nass und kalt? Das kann schnell dazu führen, dass einem die Lust auf so gut wie alles vergeht. Kochen? Kann dir gestohlen bleiben. Aber der Magen knurrt trotzdem. Was also tun? Wie wäre es mit einem Blech herbstlichem Ofengemüse mit Feta? Das steht super schnell im Ofen und du hast kaum Arbeit damit. Dafür macht das Essen richtig glücklich und vertreibt jeden noch so starken Herbstblues. So geht’s!

So einfach ist herbstliches Ofengemüse mit Feta

Noch ist der Herbst nicht so weit fortgeschritten, dass die Gemüseregale im Supermarkt irgendwie leer aussehen. Letzte Ausläufer von Sommergemüse wie Zucchini oder Auberginen sind noch zu finden – aber eben auch schon die ganze Bandbreite von Wurzel- und Kohlgemüse, auf das wir uns die nächsten Monate freuen dürfen. Zeit, alles davon zu kombinieren und gemeinsam auf ein Blech zu werfen.

Dieses herbstliche Ofengemüse mit Feta sorgt für einen wunderschönen Farbklecks auf dem Dinner-Tisch und das nicht nur an grauen Tagen. Es macht einfach gute Laune, zu sehen, wie herrlich die verschiedenen Gemüsesorten auf dem Blech aussehen. Noch dazu stecken die Zutaten voller gesunder Inhaltsstoffe, die dir helfen können, die momentan herrschende Erkältungswelle zu überstehen. Vitamine und Mineralstoffe, kombiniert mit Ballaststoffen, bedeuten nicht nur einen gesunden Geist, sondern auch einen widerstandsfähigen Körper.

Herbstliches Ofengemüse mit Feta ist ein tolles Gericht, da es sich je nach Lust und Laune anpassen lässt. Schaue einfach, was dein Kühlschrank oder die Vorratskammer hergeben und sieh dieses Rezept eher als Vorschlag an, nicht als festgeschriebenes Gesetz. Ist das da hinten im Kühlschrank noch ein vergessener Lauch? Hast du zwar keinen Feta da, aber eine Packung Halloumi, die von der Grillsaison übrig ist? Improvisiere und schaue, was schmeckt. So entstehen die besten Gerichte.

Ofengemüse hat viele Formen und Farben. Probiere doch auch mal mediterranes Ofengemüse, Gnocchi mit Ofengemüse oder diese Feta-Kartoffeln mit Ofengemüse.

Herbstliches Ofengemüse mit Feta Nele Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 300 g Kartoffeln

300 g Süßkartoffeln

200 g Kohlrabi

200 g Knollensellerie

2 rote Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

250 g Kürbis

1 Handvoll Tomaten

einige Zweige Thymian

4 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer

200 g Feta Zubereitung Schäle Kartoffeln, Süßkartoffeln, Kohlrabi, Sellerie, Zwiebeln und Knoblauch. Wasche Kürbis und Tomaten. Schneide das Gemüse gleichnäßig ist mundgerechte Stücke. Hacke den Knoblauch fein. Fülle alles Gemüse in eine große Schüssel. Tipp: Keine Lust so viel zu schnippeln? Vereinfache die dir Arbeit mit einem Gemüseschneider 🛒 Vermische das Gemüse mit dem Thymian, dem Olivenöl, dem gehackten Knoblauch und Salz und Pfeffer. Verteile alles auf einem Blech. Schiebe das Blech bei 180°C Umluft für 15 Minuten in den Ofen. Zerbrösele den Feta, verteile ihn auf dem Gemüse und backe alles für erneute 5 Minuten.

