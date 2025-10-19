Herbstlich frisch: Diese Rollen willst du immer wieder essen

Frühlingsrollen und Sommerrollen kennen wir wohl alle und ich denke, dass ich mich nicht weit aus dem Fenster lehne, wenn ich behaupte, dass die meisten diese Snacks absolut köstlich finden. Aber hast du schon einmal von Herbstrollen gehört? Gut, dass du dieses Rezept gefunden hast, denn die möchtest du garantiert noch öfter verspeisen.

Herbstrollen willst du immer wieder genießen

Ich bin ehrlich: Fast immer, wenn irgendwo Sommerrollen auf der Speisekarte stehen, landen sie auf meinem Teller. Sie sind einfach eine köstliche Vorspeise, von der ich niemals genug bekommen werde.

Und seit ich sie vor einigen Jahren zum ersten Mal selbst gemacht habe, wird meine Küche alle paar Wochen zu einer kleinen Sommerrollen-Fabrik. Denn diese Köstlichkeiten zu Hause zu zaubern ist viel einfacher, als du es vielleicht erwarten würdest. Seitdem habe ich bereits unzählige verschiedene Füllungen ausprobiert und jedes Mal aufs Neue war ich hin und weg von ihnen.

Dementsprechend ist es nur naheliegend, dass sie jetzt im Herbst auch mal mit entsprechenden Zutaten gefüllt werden müssen. Was könnte da passender sein als Süßkartoffeln und Kürbis? Richtig: noch ein Apfel, der ein wenig Frische hineinbringt.

Sobald du deine ersten zwei bis drei Rollen hinter dir und im wahrsten Sinne des Wortes den Dreh heraus hast, werden die kleinen Köstlichkeiten quasi wie von selbst fertig. Sommerrollen haben für mich außerdem den Vorteil, dass sie ein perfektes Gericht fürs Meal-Prep sind.

Einfach einmal einen ganzen Teller von ihnen vorbereitet, ein paar direkt weggesnackt und der Rest landet in einer Dose, um mich durch den nächsten Tag zu bringen. Für diese Herbstrollen gilt da natürlich genau dasselbe. Zusätzlich sind sie aber auch eine ideale Möglichkeit der kulinarischen Resteverwertung. Vielleicht hast du noch etwas Kürbis übrig oder noch eine traurige Süßkartoffel im Schrank liegen. Verleihe ihrer Existenz wieder einen Sinn und verarbeite sie in diesem simplen, schmackhaften Gericht.

In der Leckerschmecker-Redaktion sind alle im Herbst- und Kürbisfieber. Und genau wie du lieben auch wir schnelle Rezepte. Wenn du jetzt noch mehr Kürbis-Action in der Küche brauchst, dann probiere doch auch diese schnelle Kürbis-Gemüsepfanne. Kaum Arbeit macht auch unser Ofenkürbis mit Feta. Solltest du eine Heißluftfritteuse besitzen, dann musst du Kürbis aus dem Airfryer probieren. Noch simpler wird es wohl kaum.

Herbstrollen Dominique Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten Für die Herbstrollen: 200 g Hokkaido-Kürbis

150 g Süßkartoffeln

200 g Räuchertofu

1 EL Sojasoße

1 EL Ahornsirup

1 TL neutrales Pflanzenöl

1 Apfel

100 g Rotkohl

2 Frühlingszwiebeln

150 g Reisnudeln

2 Handvoll Babyspinat

8 Blätter Reispapier Für die Soße: 2 EL Tahini

1 EL Erdnussbutter

1 EL Limettensaft

1 TL Sojasoße

1/2 Chiliflocken z.B. online hier 🛒 verfügbar

2 EL warmes Wasser

schwarzer Sesam nach Geschmack, zum Garnieren, z.B. online hier 🛒 verfügbar

1 Prise Salz Zubereitung Heize den Ofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor. Wasche und entkerne den Hokkaido. Schneide ihn in dünne Spalten. Schäle die Süßkartoffel und schneide sie ebenfalls in dünne Spalten. Lass den Räuchertofu abtropfen, presse ihn etwas aus und schneide ihn in Streifen. Vermische Sojasoße, Ahornsirup und Öl in einer kleinen Schale. Wende die Kürbis-, Süßkartoffel- und Tofustreifen darin, bis alles gleichmäßig bedeckt ist. Verteile alles auf einem mit Backpapier belegten Blech und backe es, bis der Kürbis und die Süßkartoffeln weich sind. Tipp: Statt immer zu neuem Backpapier zu greifen, kannst du auch : Statt immer zu neuem Backpapier zu greifen, kannst du auch Backmatten 🛒 aus Silikon verwenden. Wasche währenddessen den Apfel und schneide ihn in dünne Spalten. Schneide den Rotkohl in feine Streifen und wasche ihn gründlich. Schneide die Frühlingszwiebeln in Ringe. Koche die Reisenudeln nach den Packungsanweisungen, gieße sie ab und schrecke sie mit kaltem Wasser ab. Wasche den Spinat und schleuder ihn trocken. Verrühre Tahini, Erdnussbutter, Limettensaft, Sojasoße und Chiliflocken in einer Schüssel. Gib etwas Wasser hinzu, um die Konsistenz anzupassen. Weiche die Reispapierblätter nacheinander kurz in Wasser ein und platziere sie auf einem feuchten, sauberen Küchentuch. Verteile im unteren Drittel etwas Spinat, Rotkohl, Apfel, Kürbis, Süßkartoffel, Tofu und Reisnudeln. Rolle das Reispapier straff zusammen und wiederhole den Vorgang mit den restlichen Zutaten. Serviere die Herbstrollen mit Sesam bestreut und dem Dip. Notizen Auch in der Geniale-Tricks-Redaktion ist das Kürbisfieber ausgebrochen. Dementsprechend versorgen sie dich mit allerlei Tipps und Tricks für die aktuelle Jahreszeit. Zum Beispiel mit einem wunderschönen Blumen-Kürbis zur Deko.

