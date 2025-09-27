Herbstliche Leichtigkeit in deiner Salatschüssel

Vergiss schwere Gerichte! Im Herbst darf’s auch mal leicht, frisch, aber trotzdem kuschelig sein – so wie bei meinem Herbstsalat mit Birne und Ziegenkäse. Alles wird getoppt mit einem Pflaumenmus-Dressing, das genau die richtige Balance zwischen Süße und Würze trifft. Und das Beste? Dieser Salat sieht so gut aus, dass er auch noch Gäste beeindruckt. Schnell gemacht, gesund und einfach himmlisch!

Rezept für Herbstsalat mit Birne und Ziegenkäse: simpel und lecker

Sobald die Temperaturen wieder kühler und herbstlicher werden, schreit mein Körper nach Deftigem, nach Kohlenhydraten und Comfort Food. Salat und Gemüse? Fehlanzeige! Zwar schmecken Kürbisknödel, Käsespätzle und Lasagne alle richtig lecker. Irgendwann muss dann aber doch wieder ein bisschen was Frisches und eine Portion Grünzeug her.

Hier kommt dieses Rezept für einen Herbstsalat mit Birne und Ziegenkäse ins Spiel. Vielleicht verbindest du ja genauso wie ich Birnen mit dem Herbst. Vor allem dann fallen sie mir beim Einkaufen mehr auf und ich bekomme wieder richtig Lust auf das Obst. Als Basis für den Salat verwenden wir Babyspinat. Außerdem landen ein paar Trauben, Ziegenkäse und geröstete Kürbiskerne in der Salatschüssel.

Das Besondere an diesem Salatrezept ist das Dressing. Dafür habe ich mir überlegt, was ich noch mit der goldenen Jahreszeit verbinde: Pflaumenmus! Das Dressing wird daher mit einem Teelöffel davon verfeinert. Ansonsten besteht es aus herkömmlichen Zutaten wie Balsamico-Essig, Senf, Ahornsirup sowie Salz und Pfeffer. Beim Öl setzen wir statt auf Olivenöl zur Abwechslung mal auf Walnussöl für eine extra herbstliche Note.

Am besten servierst du zu diesem Herbstsalat mit Birne und Ziegenkäse ein knuspriges, rustikales Baguette oder ein paar Rosmarin-Kartoffeln aus dem Ofen. Zart gebratene Steakstreifen harmonieren auch ganz wunderbar mit dem Salat. Gebratener Räuchertofu schmeckt ebenso sensationell dazu.

Salate sind nicht nur etwas für den Sommer, sie schmecken das ganze Jahr über köstlich! Bereite dir als nächstes einen warmen Herbstsalat, diesen Feldsalat mit karamellisierten Birnen oder einen Linsen-Süßkartoffel-Salat zu. Guten Appetit!

Herbstsalat mit Birne und Ziegenkäse Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x Für den Salat: 50 g Kürbiskerne

100 g Babyspinat

1 Birne

1 rote Zwiebel

100 g Ziegenrolle

150 g Trauben Für das Dressing: 3 EL Balsamicoessig

2 El Walnussöl online erhältlich, z.B. hier 🛒

1 TL Dijon-Senf

1 TL Ahornsirup

1 TL Pflaumenmus

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Röste die Kürbiskerne in einer Pfanne ohne Fett, bis sie leicht duften und goldbraun werden. Lass sie abkühlen.

Wasche den Babyspinat sorgfältig und tupfe ihn trocken. Schneide die Birne in dünne Scheiben. Schäle die rote Zwiebel und schneide sie in feine Streifen.

Schneide den Ziegenkäse in Scheiben.

Gib die Zutaten für den Salat in eine Schüssel.

Vermische für das Dressing den Balsamicoessig, das Walnussöl, den Dijon-Senf, den Ahornsirup und das Pflaumenmus in einer kleinen Schüssel. Würze das Dressing mit Salz und Pfeffer und schlage es mit einer Gabel oder einem kleinen Schneebesen cremig.

Gieße das Dressing über den Salat und mische ihn gründlich durch.

Streue die gerösteten Kürbiskerne darüber und serviere den Salat frisch.

