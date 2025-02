Männersache? Von wegen! Diese Herrencreme lieben alle

Rühre Puddingpulver mit Zucker und 6-8 EL der Milch in einer Schüssel glatt. Bringe in der Zwischenzeit die restliche Milch langsam zum Kochen. Rühre die Puddingpulver-Zucker-Mischung in die Milch ein und lass den Pudding unter Rühren für ca. 1 Minute köcheln.