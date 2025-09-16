Diese herzhaften Cupcakes bringen dich direkt auf die Wiesn

Das Oktoberfest steht wieder bevor und da muss natürlich für’s leibliche Wohl gesorgt sein. Vielleicht fährst du selbst nach München, um das größte Volksfest der Welt zu besuchen oder du lädst ein paar Freunde ein, um es zu Hause im Mini-Format zu feiern? Dann sind diese herzhaften Brezel-Cupcakes etwas, das du unbedingt probieren musst!

Herzhafte Brezel-Cupcakes: kinderleicht nachgemachtes, würziges Fingerfood

Wusstest du eigentlich, wo das Fest seinen Ursprung hat? Oder viel eher: wann? Erstmals wurde es im Jahr 1810 zur Feier der Hochzeit von Kronprinz Ludwig von Bayern und Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen abgehalten. Um die Trauung angemessen zu feiern, lud man die Münchner auf die Theresienwiese ein, wo zur Feier der beiden ein Pferderennen stattfand.

Es kam so gut an, dass es von da an Jahr für Jahr wiederholt wurde und sich über die Jahrhunderte zu einem weltweit bekannten Ereignis entwickelte. Immer im Mittelpunkt stand dabei Bier, Trachtenkleidung, Musik und deftige Speisen. Kulinarische Klassiker sind bis heute: Laugengebäck, Würste, Hähnchen und natürlich der berühmte bayerische Obazda.

Bei Letzterem handelt es sich um eine würzige Käsecreme aus Camembert, Butter und Gewürzen. Und genau an ihm knüpft auch das „Frosting“ der herzhaften Brezel-Cupcakes an. Es rundet die kleinen Laugenmuffins wunderbar ab und ergibt ein Fingerfood, das sich perfekt in ein Buffet eines kleinen, privaten Oktoberfestes einfügt.

Als Grundlage für die Cupcakes greifen wir in diesem Rezept zu Laugenstangen aus der Tiefkühlung. Du kannst den Teig natürlich auch selbst zubereiten, aber mit der TK-Variante geht es ohne Frage deutlich schneller. Probiere diese kleinen, schnell gemachten Snacks gleich aus und verliebe dich in ihre herrliche Würze.

Herzhafte Brezel-Cupcakes Dominique 5 ( 3 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Ruhezeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 30 Minuten Min. Portionen 6 Stück Kochutensilien (z.B. online hier 🛒 verfügbar) 6 Muffinförmchen Zutaten 1x 2x 3x Für die Cupcakes: 6 tiefgekühlte Laugenstangen

1 Ei Größe M, das Eigelb

1 TL Milch

1 TL grobes Salz Für das „Frosting“: 180 g Camembert

80 g Frischkäse

25 g weiche Butter

1 kleine rote Zwiebel

1/2 TL Kümmel gemahlen

1/2 TL Paprikapulver edelsüß

Salz und Pfeffer nach Geschmack

6 Mini-Salzbrezeln zur Deko Zubereitung Lass die Laugenstangen vollständig auftauen. Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Forme 6 gleich große Kugeln aus dem Laugenteig und platziere ihn in Muffinförmchen.

Verquirle Eigelb und Milch miteinander. Bepinsle die Teiglinge damit und bestreue sie anschließend mit dem groben Salz.

Backe die Laugenmuffins etwa 18-20 Minuten, bis sie goldbraun sind und lass sie anschließend vollständig abkühlen.

Bereite, während die Muffins im Ofen sind, die Creme zu. Schneide den Camembert in Stücke und zerdrücke diese mit einer Gabel.

Verrühre den zerdrückten Camembert mit Frischkäse und der Butter, bis eine cremige Masse entsteht. Schäle die Zwiebel und schneide sie in feine Würfel. Hebe sie unter die Creme.

Würze das Frosting mit Kümmel, Paprikapulver, Salz und Pfeffer. Lass es für mindestens 1 Stunde im Kühlschrank durchziehen.

Fülle die Creme in einen Spritzbeutel und verteile sie anschließend auf den Brezel-Cupcakes. Dekoriere sie mit den Mini-Salzbrezeln.

