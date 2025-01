Herzhafte Haferflockenmuffins für einen perfekten Start in den Tag

Muffins zum Frühstück? Erwachsenwerden heißt, dass einem keiner mehr vorschreiben kann, wann man was isst. Aber was, wenn du nicht für süßes Frühstück zu haben bist? Dann sind diese herzhaften Haferflockenmuffins perfekt für dich! Sie lassen sich leicht vorbereiten, damit du am nächsten Tag ein würziges Frühstück hast.

Mit herzhaften Haferflockenmuffins bist du in jeder Situation gewappnet

Natürlich bieten sich die herzhaften Haferflockenmuffins perfekt für dein Frühstück an. Aber auch als Snack für zwischendurch sind sie super geeignet. Die Vorbereitung ist total simpel und gelingt garantiert jedem. Das Beste: Du kannst die Muffins nach Belieben variieren. Tobe dich mit anderen Gemüse-Toppings aus, nachdem du die herzhaften Haferflockenmuffins aus diesem Rezept aufgefuttert hast.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Alles, was du für deine Muffins brauchst, sind Muffinförmchen 🛒 und einen Pürierstab oder Standmixer, um die Haferflocken zu mahlen. Glaub mir: Das ist um Längen einfacher, als die Flocken mühsam mit einem Messer zu zerkleinern. Und ja, ich spreche hier aus Erfahrung.

Ansonsten kannst du auch schon loslegen, deine Zutaten vorzubereiten. Mahle die Haferflocken klein, bereite mit Eiern, Öl und Milch den Teig vor und schneide das Gemüse klein. Achte bei der Zucchini unbedingt darauf, dass du die Flüssigkeit nach dem Raspeln wirklich gut ausdrückst. Das gilt natürlich für jedes Gemüse, wenn du etwas anderes in deine Muffins packen möchtest. Sobald du diese Muffins ausprobiert hast, kannst du beim nächsten Mal kreativ werden und andere Zutaten verwenden.

Bei Leckerschmecker haben wir noch mehr Rezepte für ein ausgefallenes Frühstück. Wie wäre es mit Rührei-Muffins mit Schinken? Diese herzhaften Muffins mit Feta und Tomaten finden wir auch perfekt fürs Frühstück. Und wenn du es doch lieber süß magst, dann probiere unbedingt unsere French-Toast-Muffins.