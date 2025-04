So lecker kann Ostergebäck sein: Käsekekse mit Twist

Süßkram an Ostern? Klar. Aber ehrlich gesagt: Mein Herz schlägt für Käse! Deshalb backe ich dieses Jahr diese pikanten und herzhaften Hasenkekse – mit Bergkäse, Emmentaler, einem Hauch Rosmarin und viel Butter. Die würzige Kruste aus Parmesan und Paprika gibt den Keksen das gewisse Etwas. Ob beim Osterbrunch oder als knuspriger Snack zwischendurch – diese Häschen bringen alle zum Knuspern!

Knuspergarantie: Rezept für herzhafte Hasenkekse

„Würdest du bis zu deinem Lebensende lieber süß oder salzig essen?“ Wem wurde diese Frage nicht mindestens einmal gestellt. Während sie manche Leute in eine existenzielle Krise stürzt, war bei mir die Antwort meistens ziemlich klar. Ohne meine salzig-würzigen Snacks wie Chips, Flips, Nüsse, Salzstangen und Co. geht nichts! Darum lockt man mich and Ostern auch nicht mit Schoko-Hasen und Ostersüßigkeiten hinterm Ofen vor. Für mich muss schon was anderes im Osternest liegen. Zum Beispiel diese herzhaften Hasenkekse mit Käse und Kräutern.

Dieses Jahr nehme ich das Befüllen meines Osternest einfach selbst in die Hand und backe eine große Ladung Hasenkekse. Wenn du nun auch Appetit auf einen kleinen würzigen Snack bekommen hast, binde dir die Kochschürze um und los geht’s!

Die Zubereitung ist ziemlich einfach. Wir stellen aus ein paar wenigen Zutaten einen schlichten Mürbteig her und verfeinern ihn mit allerlei Extras. Mehl, Salz, Eier und getrocknete Kräuter wirst du vermutlich sowieso zu Hause haben. Fehlt nur noch Käse und Butter. Wir haben uns für eine Mischung aus Emmentaler, Bergkäse und Parmesan entschieden. Nimm für deine herzhaften Hasenkekse einfach die Käsesorten, die dir am besten schmecken.

Reibe den Käse fein. Im Anschluss vermischst du ihn mit Mehl, Kräutern, etwas Salz, Eigelb, etwas Wasser und kalter Butter. Danach heißt es ordentlich und schnell alles zu einem glatten Teig verkneten. Dieser muss dann für mindestens eine Stunde im Kühlschrank ruhen, bevor du ihn ausrollen und Hasenkekse ausstechen kannst. Die fertigen Kekse kannst du mit Parmesan und den Gewürzen deiner Wahl bestreuen, backen und genießen!

Hast du Lust auf noch mehr herzhaftes Gebäck? Wie wäre es dann mit einer Ladung Käse-Kräuter-Scones? Unsere Käseplätzchen mit Kümmel schmecken ebenso fantastisch. Und wenn du noch auf der Suche nach einem Rezept für süßes Ostergebäck bist, solltest du unbedingt unsere Osterei-Kekse mit Lemon Curd probieren. Für weitere Inspiration frag gerne mal unseren Koch-Bot!

Herzhafte Hasenkekse Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 12 Minuten Min. Ruhezeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 27 Minuten Min. Portionen 40 Stück Kochutensilien (findest du online, z. B. diese hier 🛒 Hasen-Ausstecher Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 100 g Bergkäse

100 g Emmentaler

240 g Mehl + zum Bestäuben der Arbeitsfläche

1 Messerspitze Salz

1 TL Basilikum

1 TL Oregano

1/4 TL Rosmarin

240 g kalte Butter

2 Eigelbe

3 EL kaltes Wasser Für das Topping: 4 Eigelbe zum Bestreichen

2 TL Paprikapulver zum Bestreuen

5 EL Parmesan zum Bestreuen

2 EL schwarzer Kümmel zum Bestreuen (optional) Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor und lege zwei Backbleche mit Backpapier aus.

Reibe den Bergkäse und den Emmentaler fein.

Vermische Mehl, Salz und die Kräuter in einer großen Schüssel. Gib dann den geriebenen Käse dazu und rühre alles gut durch.

Schneide die kalte Butter in kleine Stücke und gib sie mit den Eigelben und dem kalten Wasser zur Mehlmischung. Verknete alles rasch zu einem glatten Teig. Am besten geht das mit den Händen oder einer Küchenmaschine mit Knethaken.

Forme den Teig zu einer Kugel, wickle ihn in Frischhaltefolie und stelle ihn für mindestens 1 Stunde im Kühlschrank kalt.

Bestäube deine Arbeitsfläche leicht mit Mehl, rolle den Teig etwa 5 mm dick aus und steche mit einem Hasen-Ausstecher Kekse aus. Lege sie auf die vorbereiteten Bleche.

Verquirle die Eigelbe für das Topping und bestreiche damit die Kekse. Bestreue sie nach Belieben mit Paprikapulver, Parmesan und optional schwarzem Kümmel.

Backe die Hasenkekse im heißen Ofen für ca. 8-12 Minuten, bis sie goldgelb und knusprig sind. Das kann je nach Ofen variieren.

Lass die Kekse auf einem Gitter vollständig auskühlen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.