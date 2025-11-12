Nie wieder langweilige Pancakes: Kürbis ist unser Geheimtipp

Heute lassen wir uns mal wieder Kürbis zum Frühstück schmecken. Vorhang auf für unser Rezept für herzhafte Kürbis-Pancakes! Zusammen mit einem cremigen Avocado-Kräuter-Dip könnten sie köstlicher nicht sein. Danach bist du nicht nur satt, sondern auch happy.

Rezept für herzhafte Kürbis-Pancakes

Wenn du Kürbis-Pancakes hörst, kommt dir sofort Pumpkin Spice, Ahornsirup und der Geruch von Zimt in den Sinn? Dann wird dich dieses Rezept zum Umdenken anregen. Denn Überraschung: Kürbis-Pancakes gehen auch in herzhaft. Damit kann die nächste (Kürbis-)Pancake-Party kommen!

Das Tolle an unseren herzhaften Kürbis-Pancakes ist, dass sie nicht nur superleicht und relativ zügig zubereitet sind. Sie eignen sich auch hervorragend als Meal Prep. Backe gleich ein paar mehr Portionen des Teigs in der Pfanne aus und bewahre den Rest für einige Tage im Kühlschrank oder für längere Zeit im Gefrierfach auf. Wenn du dann mal Lust auf Pancakes bekommst, brauchst du sie nur im Ofen, Toaster oder in der Mikrowelle auftauen beziehungsweise erwärmen.

Zudem wären wir auch nicht Leckerschmecker, wenn wir nicht gleich noch einen passenden Serviervorschlag parat hätten. Wir servieren die herzhaften Kürbis-Pancakes mit einem cremigen Avocado-Kräuter-Dip, dem ein bisschen Senf das gewisse Etwas verleiht. Diese Frühstückskombi könnte doch glatt auf der Speisekarte eines hippen Brunch-Restaurants stehen, findest du nicht auch?

Natürlich lassen sich die herzhaften Kürbis-Pancakes auch anders kombinieren und servieren. Wenn du es besonders deftig magst, schmecken ein Spiegelei und knusprig gebratene Chorizo-Scheiben wunderbar dazu. Oder wie wäre es mit einem kleinen Klecks Kräuterfrischkäse und dünnen Scheiben Räucherlachs? Finde deine Lieblingsvariante der herzhaften Kürbis-Pancakes!

Kürbis geht nicht nur zum Mittag- oder Abendessen, er schmeckt ebenso hervorragend zum Frühstück. Glaubst du nicht? Dann probiere mal diese Rezepte für Kürbis-Haferflocken-Kekse, ein Kürbis-Omelett oder unser Kürbis-Zimt-Porridge und überzeuge dich vom Gegenteil.

Und wenn du mal doch keine Lust mehr auf Kürbis auf dem Teller hast, dann verwende ich einfach, um daraus Herbstdeko zu basteln. Bei Geniale Tricks findest du passende Ideen und Inspiration. Schau vorbei!

Herzhafte Kürbis-Pancakes mit Avocado-Kräuter-Dip Olivia Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten Für die Kürbis-Pancakes: 250 g Kürbispüree selbstgemacht oder gekauft, online erhältlich, z.B. hier 🛒

200 g Dinkelmehl

1 TL Backpulver

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 TL Paprikapulver edelsüß

Muskatnuss gerieben, nach Geschmack

2 Eier

100 ml Buttermilch

Etwas Butter oder Öl zum Braten Für den Avocado-Kräuter-Dip: 2 Avocados

2 EL Crème fraîche

1 EL Senf

1 Bio-Limette Saft

1 Bund frischer Koriander oder Petersilie

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Vermische das Kürbispüree, Dinkelmehl, Backpulver, Salz, Pfeffer, Paprikapulver und Muskatnuss in einer Schüssel. Schlage die Eier auf und gib sie zusammen mit der Buttermilch zum Teig. Rühre, bis der Teig glatt ist. Erhitze etwas Butter oder Öl in einer Pfanne und brate die Pancakes portionsweise bei mittlerer Hitze von beiden Seiten goldbraun. Halbiere, entkerne und löse das Fruchtfleisch aus der Avocado. Gib es in eine Schüssel und zerdrücke es mit einer Gabel zu einer cremigen Masse. Gib Crème fraîche, Senf und Limettensaft hinzu. Wasche, trockne und hacke den Koriander fein. Füge die gehackten Kräuter zum Dip hinzu. Verrühre alles gut miteinander. Schmecke mit Salz und Pfeffer ab. Serviere die Pancakes warm zusammen mit dem frischen Avocado-Kräuter-Dip.

