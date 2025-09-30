Waffeln mal anders: mit Linsen und Gewürzen

Linsen könnten wir alle noch mehr essen. Denn die kleinen Hülsenfrüchte sind gesund, lecker und super vielseitig. Hast du sie zum Beispiel schon mal als herzhafte Linsenwaffeln gegessen? Wenn nicht, solltest du das unbedingt nachholen. Warum das so eine gute Idee ist, verraten wir dir jetzt.

Herzhafte Linsenwaffeln sind die neue Überraschung aus dem Waffeleisen

Linsen sind seit Jahrhunderten fester Bestandteil der Küche vieler Kulturen der ganzen Welt. Doch gerade hierzulande war ihr Ruf nicht immer gut. Sie galten früher nämlich oft als Arme-Leute-Essen, das in Eintöpfen zu Tode gekocht wurde. Richtig zubereitet sind Linsen jedoch richtige Gesundheitswunder. Daher sind sie heute ein richtiges Trendlebensmittel: glutenfrei, reich an pflanzlichem Eiweiß und voll mit Ballaststoffen. Doch statt nur als Suppe oder Eintopf serviert zu werden, zeigen Linsen gerade, wie modern sie sich verwandeln lassen. Ein besonders kreatives Beispiel dafür sind herzhafte Linsenwaffeln.

Das Prinzip dafür ist einfach, aber klasse: Weiche zunächst rote Linsen ein. Gieße dann unbedingt das Einweichwasser weg, denn so werden die Hülsenfrüchte bekömmlicher. Püriere sie sodann mit frischen Kräutern, Gewürzen und etwas Gemüse zu einem Teig und backe diesen in einem Waffeleisen zu knusprigen herzhaften Linsenwaffeln aus. Was dabei herauskommt, sieht toll aus – knusprig außen und fluffig innen. Noch dazu schmeckt es lecker würzig, sättigt lange und liefert dir nebenbei eine gute Portion pflanzliches Protein.

Der Geschmack spricht für sich, aber gleichzeitig sind herzhafte Linsenwaffeln auch super vielseitig. Du kannst sie zum Frühstück essen oder als leichtes Mittagessen, mit einem frischen Salat und einem Dip aus Joghurt und Kräutern genießen oder sie als Snack zwischendurch knabbern. Sogar im Meal Prep machen sie eine gute Figur, da sie kalt fast genauso lecker sind wie warm. Also probier sie doch einfach mal aus!

Herzhafte Linsenwaffeln Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Einweichzeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 25 Minuten Min. Portionen 6 Stück Kochutensilien (z.B. dieses hier 🛒 1 Waffeleisen Zutaten 1x 2x 3x 200 g rote Linsen

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 kleine Karotte

2 Eier

2 EL Haferflocken bei Bedarf glutenfrei

1 TL Kreuzkümmel

1 TL Paprikapulver edelsüß

1 Handvoll frische Petersilie

1/2 TL Backpulver

Salz und Pfeffer

Öl fürs Waffeleisen Zubereitung Weiche die roten Linsen mindestens 2 Stunden (oder über Nacht) in Wasser ein. Gieße das Einweichwasser ab und spüle die Linsen gründlich ab.

Schäle und schneide Zwiebel, Knoblauch und Karotte klein.

Gib alles mit den Linsen, Eiern, Haferflocken, Gewürzen und Kräutern in einen Mixer und püriere es zu einem dickflüssigen Teig. Rühre Backpulver unter und schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

Heize dein Waffeleisen vor und fette es leicht ein. Backe aus dem Teig nach und nach knusprige Waffeln aus, bis sie goldbraun sind.

