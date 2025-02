Herzhafter Bratapfel: Deshalb schmeckt das so gut

Bratäpfel kennen wir vermutlich alle. Die gebackenen Äpfel mit süßer Füllung sind ein beliebtes Dessert im Winter und begeistern die ganze Familie. Doch wusstest du, dass du das Ganze auch deftig zubereiten kannst? Herzhafter Bratapfel mit Hackfleisch ist eine Geschmacksexplosion extraordinaire, die dich begeistern wird.

Herzhafter Bratapfel mit Hackfleischfüllung

Das ist das perfekte Wohlfühlessen für kalte Tage: herzhafter Bratapfel mit Hackfleisch. Das Gericht ist nicht nur lecker, sondern auch eine tolle Möglichkeit, regionale und saisonale Zutaten zu verwenden. Äpfel gibt es fast das ganze Jahr über aus heimischem Anbau, weshalb du auf lange Transportwege verzichten kannst. Greifst du dann auch noch zu Fleisch in Bio-Qualität, am besten von einem Hof, den du kennst, verzichtest du auf Massentierhaltung und zugesetzte Antibiotika.

Beginne damit, die Äpfel auszuhöhlen. Das funktioniert am besten mit einem kleinen Löffel oder einem sogenannten Kugelformer oder Parisienne-Ausstecher 🛒. Schneide das herausgelöste Fruchtfleisch klein, das verarbeiten wir noch!

Brate nun das Hackfleisch scharf an, damit es eine schöne Kruste bekommt. Gib eine gehackte Zwiebel dazu und brate auch sie an, bis sie etwas knusprig an den Rändern ist. Zu guter Letzt kommen die Apfelstückchen hinein. Würze kräftig mit Salz und Pfeffer und einer Prise Thymian, auch Zimt passt gut dazu. Dann wandert die Füllung in die Äpfel und diese in den Ofen, wo sie vor sich hin schmoren, bis der herzhafte Bratapfel mit Hackfleisch weich ist und die Füllung saftig.

Übrigens hat der Bratapfel eine lange Tradition. Schon im Mittelalter wurde er als winterliches Festessen zubereitet und symbolisierte Wohlstand und Fülle. Gerade das Füllen mit süßen Zutaten und Gewürzen unterstrich diesen Gedanken, da Gewürze zu der Zeit teilweise so wertvoll waren wie Gold. Besonders bei Kindern kam das süße Gericht gut an, wie dieses Gedicht aus Bayern zeigt, bei dem die erste Strophe lautet:

Kinder, kommt und ratet,

was im Ofen bratet!

Hört, wie’s knallt und zischt.

Bald wird er aufgetischt,

der Zipfel, der Zapfel, der Kipfel,

der Kapfel, der gelbrote Apfel. Volksgut aus Bayern

Die Idee, den Bratapfel herzhaft zu füllen, ist moderner – aber nicht weniger köstlich. Serviert mit einem frischen Salat oder einem Klecks Sauerrahm wird daraus ein vollwertiges Gericht, das deine Gäste überraschen wird.

Mehr deftige Gerichte findest du bei uns! Probiere Kohl-Eintopf mit Würstchen, gebackenen Rosenkohl mit Speck und Senfsoße oder auch diese leckeren Krautnudeln.

Herzhafter Bratapfel mit Hackfleisch Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 6 Zutaten 1x 2x 3x 6 große Äpfel z. B. Boskoop

300 g Hackfleisch Rind

1 Zwiebel

1 EL Öl

50 g geriebener Bergkäse

2 EL Petersilie gehackt

1/2 TL Thymian

1 Prise Zimt

Salz und Pfeffer nach Geschmack

50 ml Gemüsebrühe Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Schneide von den Äpfeln einen Deckel ab und höhle sie mit einem Löffel aus. Lass dabei einen etwa 1 cm dicken Rand stehen. Hacke das entfernte Fruchtfleisch klein.

Schäle die Zwiebel und hacke sie fein.

Erhitze das Öl in einer Pfanne und brate die Zwiebel mit den Speckwürfeln glasig an. Füge das Hackfleisch hinzu und brate es krümelig. Gib die gehackten Apfelstücke und die Gewürze dazu und brate alles für 2 Minuten weiter.

Nimm die Pfanne vom Herd und rühre den Käse und die Petersilie unter. Würze mit Salz und Pfeffer.

Fülle die Hackfleischmischung in die ausgehöhlten Äpfel und setze die Deckel wieder darauf.

Stelle die Äpfel in eine Auflaufform und gieße die Gemüsebrühe in die Form.

Backe die Äpfel für ca. 25 Minuten bei 180 °C, bis sie weich sind, aber noch ihre Form behalten.

Serviere die herzhaften Bratäpfel mit einem frischen Salat oder einem Klecks Sauerrahm.

