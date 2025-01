Dieser herzhafte French Toast mit frischen Kräutern und Parmesan ist dein neues Lieblingsfrühstück

Der Ursprung des French Toast reicht weit zurück – tatsächlich gab es bereits im antiken Rom eine ähnliche Zubereitungsweise! In Frankreich ist er als „Pain Perdu“ bekannt, was so viel wie „verlorenes Brot“ bedeutet, weil es eine großartige Möglichkeit ist, altbackenes Brot in ein köstliches Gericht zu verwandeln. Die süße Version mit Zimt und Zucker ist weltberühmt, aber auch die deftige Variante hat ihren ganz besonderen Reiz. Bei unserem Rezept für herzhaften French Toast trifft würziger Parmesan auf frische Kräuter.

Frühstücksklassiker mal anders: So bereitest du herzhaften French Toast zu

Unser herzhafter French Toast mit frischen Kräutern und Parmesan ist in nur wenigen Minuten zubereitet. Du musst dafür nur Eier, Milch, Senf, Muskatnuss, Knoblauchpulver, Salz und Pfeffer in einem tiefen Teller oder einer Schüssel verquirlen. Anschließend hackst du frische Kräuter deiner Wahl und reibst etwas Parmesan. Beides gibst du zu deiner Eier-Milch-Mischung und verrührst alles gut miteinander.

Nun kannst du deine Brotscheiben in die Ei-Kräuter-Parmesan-Mischung tauchen. Lass sie gut mit der Flüssigkeit durchweichen. Erhitze nebenbei etwas Butter oder Olivenöl in einer Pfanne 🛒. Brate die vollgesogenen Brotscheiben von beiden Seiten goldbraun und knusprig an. Danach kannst du auch schon Anrichten.

Wie du deinen herzhaften French Toast servierst, bleibt ganz dir überlassen. Natürlich schmeckt er auch so schon sensationell. Passt immer gut dazu: Avocado und Tomaten sowie ein frischer Joghurt-Dip. Guten Appetit!

Herzhafter French Toast Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 2 Eier

100 ml Milch

1 TL Senf z. B. Dijon-Senf

½ TL Muskatnuss gerieben

½ TL Knoblauchpulver

Salz und Pfeffer nach Geschmack

2-3 EL frische Kräuter deiner Wahl

50 g Parmesan

1 Zitrone

4 Scheiben Brot z. B. Brioche

1 EL Butter oder Olivenöl zum Braten Zubereitung Verquirle in einer Schüssel Eier, Milch, Senf, Muskatnuss, Knoblauchpulver, Salz und Pfeffer. Gib die gehackten Kräuter und den geriebenen Parmesan dazu und verrühre alles miteinander.

Hacke die Kräuter fein und reibe den Parmesan. Presse die Zitrone aus.

Tauche die Brotscheiben einige Sekunden in die Eier-Kräuter-Parmesan-Mischung und lass sie einweichen. Falls nötig, drücke sie leicht an, damit das Brot die Masse gut aufnimmt.

Erhitze eine Pfanne mit Butter oder Olivenöl. Backe die Brotscheiben bei mittlerer Hitze von beiden Seiten goldbraun und knusprig aus.

Serviere den herzhaften French Toast mit mehr frischen Kräutern, Parmesanspänen und einem Spritzer Zitronensaft.

