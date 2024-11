Herzhafter Frühstücksauflauf mit Feta, Ei und Gemüse

Isst du morgens auch lieber herzhaft? Wunderbar, dann dürfte dieses Rezept genau das Richtige für dich sein. Der herzhafte Frühstücksauflauf überzeugt mit allerlei Lieblingszutaten: fruchtige Tomaten, knackige Paprika, Spinat, Fetakäse und natürlich Eier, denn die dürfen für viele beim Frühstück nicht fehlen. Ist das genau nach deinem Geschmack? Dann speichere dir das Rezept am besten gleich ab!

Rezept für Frühstücksauflauf mit Feta, Ei und Gemüse

Auch wenn der Auflauf deftig aussieht, liegt er keineswegs schwer im Magen. Immerhin verwenden wir keine mächtige Sahne. Stattdessen sorgt die Kombination von geschmolzenem Fetakäse und den Bratsäften des Gemüses für eine leichte Soße, die morgens fit statt müde macht. Dazu gibt’s wertvolle Proteine dank geschlagener Eier, die dem Frühstücksauflauf die Krone aufsetzen.

Die Vorbereitung unseres Frühstücksauflauf mit Feta, Ei und Gemüse dauert nur zehn Minuten. Du musst das Gemüse waschen, putzen oder abziehen und zerkleinern. Die Tomaten werden in Scheiben geschnitten, die Paprika in Würfel oder Streifen. Zwiebel und Knoblauch hackst du. Und den Feta verarbeitest du zu Würfeln.

Alle Zutaten, bis auf den Spinat, wandern anschließend in eine Auflaufform und werden mit etwas Öl, getrockneten Kräutern sowie Salz und Pfeffer verfeinert. Nun kommen sie bereits das erste Mal in den Ofen. Nach 20 Minuten holst du die Form wieder heraus, hebst den Spinat unter und schlägst die Eier auf den Auflauf. Nach weiteren zehn Minuten in der Röhre kann gegessen werden.

Übrigens: Der Frühstücksauflauf mit Feta, Ei und Gemüse schmeckt natürlich nicht nur morgens, sondern auch fantastisch zum Brunch, Lunch oder Abendessen.

