Dieses Rezept ist ideal für ungemütliches Winterwetter. Unser herzhafter Hackfleisch-Kohl-Auflauf mit dreierlei Kohl und Kartoffeln ist nicht nur supereinfach in der Zubereitung, er sieht dank der Gugelhupfform auch sensationell aus.

Herzhaftes Kohlgericht: Hackfleisch-Kohl-Auflauf

Wer Wert auf regionale Produkte legt, kommt im Winter nicht um Kohl herum, denn in dieser Zeit hat er Hochsaison. Kohl gibt es in verschiedenen Sorten, darunter Weißkohl, Rotkohl, Wirsing, Spitzkohl, und er ist eine ausgezeichnete Quelle für verschiedene Nährstoffe. Dank seiner Vielfältigkeit in der Zubereitung und der unterschiedlichen Geschmacksrichtungen ist Kohl der ideale Begleiter für die deftige Winterküche.

Neben unserem leckeren Hackfleisch-Kohl-Auflauf haben wir noch viele weitere Rezepte mit Kohl, die wir dir vorstellen wollen. Denn wir können gar nicht genug von dem leckeren Wintergemüse bekommen. Wie wäre es z.B. mit einem Sonntagsrezept für Weißkohl mit Hackfleisch oder einem spektakulären Spitzkohl-Auflauf? Aber auch unser deftiger Kartoffelauflauf mit Wirsing und Äpfeln ist unglaublich lecker.

Was für eine grandiose Idee für einen herzhaften Gugelhupf! Dieser Hackfleisch-Kohl-Auflauf aus der Gugelhupfform gehört definitiv zu den winterlichen Rezeptfavoriten, denn er wärmt dich so richtig schön von innen. Probiere ihn am besten gleich aus!