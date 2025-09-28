Herzhafter Start in den Tag: Hüttenkäse-Porridge mit Tomaten und Avocado

Avocado, Tomaten, Kräuter und dazu die cremige Leichtigkeit von Hüttenkäse – klingt nach einem Traum? Es ist mehr als das: Dieses herzhafte Hüttenkäse-Porridge kombiniert Wohlfühlzutaten, die dich stärken, schmecken und einfach glücklich machen. Und das Beste? Du kannst es ganz nach deinem Geschmack anpassen – mit extra Kräutern, crunchigen Toppings oder sogar einer Schärfe-Note. Los geht’s!

Rezept für Hüttenkäse-Porridge: cremig, herzhaft, gesund

Dieses herzhafte Hüttenkäse-Porridge ist wie eine warme Umarmung am Morgen – cremig, sättigend und voller Geschmack! Die Basis aus weichen Haferflocken bringt eine leichte, nussige Note mit, die durch Hüttenkäse herrlich cremig und mild wird. Süß-säuerliche Tomatenwürfel sorgen für Frische, während Avocado mit ihrer buttrigen Konsistenz und ihrem dezenten Aroma das Gesamtbild perfekt abrundet. Kräuter wie Schnittlauch oder Petersilie bringen eine angenehme Würze, die aber nicht übertrieben wirkt. Alles in allem ist es eine geniale Kombination aus mild, würzig und frisch, die beweist, dass Porridge nicht immer süß sein muss!

Ein herzhaftes Frühstück wie dieses liefert dir alles, was du brauchst, um voller Energie in den Tag zu starten. Haferflocken versorgen dich mit komplexen Kohlenhydraten, die dich lange satt und den Blutzuckerspiegel stabil halten. Hüttenkäse ist wiederum eine ausgezeichnete Proteinquelle, die bei der Regeneration und beim Muskelaufbau hilft. Dazu kommen die gesunden Fette aus Avocado, die nicht nur gut schmecken, sondern auch dein Herz und dein Gehirn unterstützen. Frische Kräuter und Tomaten liefern dir eine Extraportion an Vitaminen und Antioxidantien – alles in allem also ein echtes Power-Frühstück!

Das Tolle an diesem herzhaften Hüttenkäse-Porridge? Du kannst es durch andere Toppings immer wieder neu erfinden. Langeweile beim Frühstück war damit gestern! Wenn du Lust auf ein bisschen Crunch hast, dann toppe das Ganze mit Sonnenblumen- oder Kürbiskernen oder gehackten Walnüssen. Genauso lecker schmecken gebratene Champignons, Zucchini oder Paprikastreifen dazu. Ein Klecks Pesto hingegen hebt den Geschmack nochmal auf ein ganz neues Level! Und wenn du auf der Suche nach einer Alternative zu Avocado bist, probiere mal Räucherlachs aus. So schnell wird Porridge zu einem Frühstück mit Wow-Effekt!

Wenn dir dieses Rezept gefallen hat, wird auch unser Frischkäse-Porridge ganz nach deinem Geschmack sein. Diese Hüttenkäse-Bowl ist ebenso für alle, die es zum Frühstück gerne herzhaft mögen. Und wenn es proteinreich und süß sein darf, solltest du unsere Hüttenkäse-Overnight-Oats mit Heidelbeeren probieren.

An einem hübsch dekorierten Esstisch schmeckt’s gleich noch besser. Bei Geniale Tricks findest du einfache Ideen für Tisch-Deko. Schau doch mal vorbei!

Herzhaftes Hüttenkäse-Porridge Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 200 ml Wasser oder Gemüsebrühe

40 g Haferflocken

1 Prise Salz

80 g Hüttenkäse

1 Handvoll frische Kräuter z.B. Schnittlauch, Petersilie oder Basilikum

1 Tomate

1/2 Avocado

Pfeffer nach Geschmack

Chiliflocken Geschmack

1 Schuss Olivenöl optional Zubereitung Koche das Wasser oder die Gemüsebrühe in einem kleinen Topf auf.

Füge die Haferflocken und eine Prise Salz hinzu. Koche das Ganze unter gelegentlichem Rühren für etwa 5 Minuten, bis ein cremiger Brei entsteht.

Rühre den Hüttenkäse in das Porridge ein, bis es gut vermischt ist.

Wasche, trockne und schneide die Kräuter fein. Mische sie unter das Porridge oder behalte sie für die Garnitur. Tipp : Das geht besonders gut mit einem : Das geht besonders gut mit einem Kräuter-Wiegemesser 🛒

Schneide die Tomate in kleine Würfel und die Avocado in Scheiben oder Würfel.

Richte das Porridge in einer Schale an. Garniere es mit den Tomatenwürfeln und den Avocadostücken. Würze mit Salz, Pfeffer und ein paar Chiliflocken. Optional kannst du noch einen Schuss Olivenöl drüber träufeln.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.