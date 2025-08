Zum Frühstück: herzhaftes Porridge mit Tomaten, Pilzen und Spinat

Liebst du es auch, deinen Tag mit einem deftigen und nahrhaften Frühstück zu beginnen? Dann solltest du unbedingt unser Rezept für ein herzhaftes Porridge mit Tomaten, Pilzen und Spinat probieren. Diese warme Mahlzeit ist nicht nur köstlich, sondern auch vollgepackt mit gesunden Zutaten, die dich mit Energie für den Tag versorgen.

Herzhaftes Porridge mit viel Gemüse

Porridge ist ein beliebtes Frühstücksgericht, das normalerweise mit süßen Zutaten wie Früchten oder Honig zubereitet wird. Unsere herzhafte Variante bietet eine köstliche Abwechslung, die dich mindestens ebenso begeistern wird.

In vielen Kulturen wird Porridge seit Jahrhunderten als nahrhafte und sättigende Mahlzeit genossen. Und in der herzhaften Variante gerne in Asien und Indien. Ursprünglich war es oft ein Arme-Leute-Essen, das aus günstigen Zutaten zubereitet wurde. Heutzutage erlebt Porridge ein Comeback, da immer mehr Menschen seine Vorteile entdecken.

Die Hauptzutaten für das herzhafte Porridge sind Haferflocken, Gemüsebrühe, frische Tomaten, Pilze und Spinat. Die Kombination liefert eine Fülle an Nährstoffen. Haferflocken sind reich an Ballaststoffen und halten dich lange satt, während das Gemüse Vitamine und Mineralstoffe liefert.

Um das herzhafte Aroma zu verstärken, kannst du verschiedene Gewürze wie Knoblauch, Zwiebeln, Paprika und Thymian hinzufügen. Wir mögen es pur und verfeinern neben Salz und Pfeffer nur mit Chiliflocken. Dafür geben wir für eine würzige Note etwas Parmesan mit in das Porridge. Neben den Gewürzen kannst du natürlich auch mit zusätzlichem Gemüse

experimentieren und dir damit dein herzhaftes Porridge zum Frühstück, Mittagessen oder Abendessen zubereiten.

Darf dein Frühstück auch weiter überwiegend deftig ausfallen, hätten wir da noch ein paar Ideen für leckere Rezepte aus aller Welt. Richtung Asien bewegen wir uns zum Beispiel mit Congee, einem deftigen Reisbrei. Mit den Linsen-Pfannkuchen wird dein Start in den Tag indisch angehaucht und gen Mexiko blicken wir mit dem Frühstücksbacon-Taco.

Bevor dir jetzt aber ganz schwindelig wird von der Reise um die halbe Welt am frühen Morgen, probiere unser köstliches Rezept für herzhaftes Porridge mit Tomaten, Pilzen und Spinat!

Herzhaftes Porridge mit Tomaten, Pilzen und Spinat Vanessa 4 ( 8 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 2 Handvoll Kirschtomaten

2 Handvoll Champignons

2 Handvoll Spinat

1 Zwiebel

1 EL Rapsöl

100 g grobe Haferflocken

300 ml Gemüsebrühe online z.B. hier 🛒

2 EL Parmesan

Salz

Pfeffer

Chiliflocken Zubereitung Wasche und halbiere die Tomaten, putze und schneide die Champignons in Scheiben und wasche den Spinat gründlich. Schäle und würfle die Zwiebel.

Erhitze das Öl in einer tiefen Pfanne und dünste die Zwiebel darin an. Gib dann die Tomaten hinzu und brate sie 2 Minuten lang an. Füge anschließend die Haferflocken, die Brühe und die Champignons hinzu und lasse alles unter Rühren 3 Minuten köcheln.

Gib nun den Spinat dazu und rühre ihn unter, bis er zusammenfällt.

Schmecke das Porridge mit Parmesan, Salz, Pfeffer und Chiliflocken nach Geschmack ab.

