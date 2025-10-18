Ginger Ale und Wasser rein, zack da ist der Durst vorbei! Hex Hex!

Du hast es garantiert bereits unzählige Male gehört, garantiert auch schon von mir: Herbst ist Kürbiszeit oder Suppenzeit oder Bastelzeit oder Kuschelzeit. Dabei steht der Herbst auch noch für etwas ganz anderes: Halloween. Jedes Jahr aufs neue geht es um Kürbisschnitzen, dekorieren, verkleiden und Gruselfilme schauen. Um das auch zu 100 Prozent genießen zu können, braucht es aber auch passende Snacks und Getränke, wie diese Hexen-Limonade.

Hexen-Limonade: schaurig schönes Schlürferlebnis

Dieser Spuktrunk ist perfekt, wenn du auf die Schnelle noch ein kreatives Getränk für die kommende Halloweenparty oder den spontanen Kostümabend brauchst. Übrigens alkoholfrei, also auch ideal, um den Nachwuchs beim nächsten Fest zu begeistern.

Ansonsten zauberst du die Hexen-Limonade im Handumdrehen nach. Keine komplizierten Zubereitungsschritte oder total ungewöhnliche Zutaten. Vermutlich hast du bereits etwas davon im Schrank, den Rest bekommst du in jedem gut sortierten Supermarkt problemlos. Dein bester Freund kommt dabei aus der Backabteilung: schwarze Lebensmittelfarbe. Damit verpasst du dem Drink einen schaurig schönen Farbton.

Wenn du es noch etwas magischer möchtest, dann solltest du die Augen nach Glitzerpulver für Getränke offen halten. Größere Supermärkte haben diese trinkbaren Special Effects auf Lager, ansonsten bekommt man das auch problemlos online. Solltest du noch Zeit für diese Besorgung haben, sorgt das Pulver definitiv für einen Wow-Effekt.

Es ist zwar in verschiedenen Farben erhältlich, in meinen Augen trifft sich für Hexen aber ganz besonders die Kombination aus schwarzer Lebensmittelfarbe und grünem Glitzerpulver ideal. Ganz besonders, wenn du die Hexen-Limonade in schönen Gläsern servierst. Dann verpasst das noch einmal den letzten Schliff. Apropos „in meinen Augen“ – Weingummi-Schaumzucker-Augen 🛒 kannst du als Deko noch dazulegen. Oder du servierst sie für den kleinen Schock-Moment direkt von ihrer Verpackung befreit im Glas.

Bei Leckerschmecker findest du für jede Situation passende Rezepte. Wenn du jetzt noch mehr Dinge für deine Party brauchst, dann schaue dir unbedingt unsere Grusel-Hand mit Serranoschinken an! Doch eher auf der Suche nach etwas Süßem? Dann sind diese Blätterteig-Spinne und Baiser-Geister das richtige für dich.

Hexen-Limonade Dominique Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 3 Bio-Zitronen

750 ml Ginger Ale

500 ml Wasser

2 EL Agavendicksaft

schwarze Lebensmittelfarbe z.B. online hier 🛒 verfügbar

Glitzerpulver für Getränke optional. z.B. online hier 🛒 verfügbar

Eiswürfel nach Belieben Zubereitung Wasche die Zitronen unter heißem Wasser ab. Schneide eine in Spalten. Halbiere die anderen beiden und presse den Saft aus. Gieße das Ginger Ale in eine Karaffe und vermische es mit dem Zitronensaft. Mische in einem separaten Gefäß Wasser und Agavendicksaft, bis sich die die Mischung aufgelöst hat. Fülle das gesüßte Wasser zum Ginger Ale hinzu und verrühre erneut alles miteinander. Füge nach und nach die schwarze Lebensmittelfarbe hinzu, bis du mit dem Ergebnis zufrieden bist. Für noch mehr Hexen-Feeling kannst du jetzt auf grünes Glitzerpulver für Getränkepulver dazu rühren. Serviere die Limonade mit Eiswürfel nach Belieben. Notizen Ist die Planung für das leibliche Wohl erledigt, muss auch noch die Wohnung hergerichtet werden! Da bist du bei Geniale Tricks an der richtigen Adresse. Wie wäre es zum Beispiel mit putzigen Mini-Hexenbesen aus Juteband?

