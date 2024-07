Genieße den Sommer mit einem Himbeer-Birnen-Kuchen mit Frischkäse

Du suchst noch nach einem neuen Lieblingskuchen für den Sommer? Den hast du mit unserem Himbeer-Birnen-Kuchen mit Frischkäse und Oreo-Keksboden gefunden. Er ist knusprig, frisch und fruchtig und hat somit alles, was ein leckerer Kuchen eben so braucht. Wir wollen dich aber nicht länger auf die Folter spannen und verraten dir hier, wie du ihn nachbackst.

Für diesen Himbeer-Birnen-Kuchen braucht du keinen Ofen

Der Himbeer-Birnen-Kuchen ist ein sogenannter No-bake-Kuchen. Das bedeutet: Du brauchst ihn nicht im Ofen backen. Für den Sommer ist es sowieso praktischer, wenn der aus bleibt. Stattdessen stellst du ihn einfach zum Festwerden in den Kühlschrank.

Zubereitet wird der Himbeer-Birnen-Kuchen in drei Schritten. Zuerst bereitest du den Boden vor. Lege eine Springform am Boden mit Backpapier aus, verteile Oreo-Kekse darauf und zerstoße sie mit einem Glas krümelig. Gieße dann geschmolzene Butter dazu und vermische Kekse und Butter gut miteinander. Drücke die Masse fest an den Boden und den Rand der Form und stelle sie anschließend für 30 Minuten in den Kühlschrank.

Im zweiten Schritt bereitest du die Frischkäsecreme für den Himbeer-Birnen-Kuchen zu. Verrühre dafür zunächst den Frischkäse mit Zucker und hebe zum Schluss geschlagene Sahne unter. Ein Tipp: Um die Masse stabiler zu machen, kannst du hier Gelatine verwenden. Weiche für 30 Minuten 15 Gramm Gelatinepulver in 30 Milliliter Wasser ein und erhitze die Mischung auf 60 Grad. Die kommt dann unter die Frischkäsecreme, die du auf dem Oreo-Keksboden glatt streichst.

Jetzt sind die Birnen an der Reihe. Mische Zucker mit den TK-Himbeeren in einem Topf und bringe sie unter permanentem Rühren zum Kochen. Lege die geschälten und entkernten Birnen hinein und gar sie in der Fruchtmischung. Sind sie fertig, lasse sie zuerst gut auskühlen und verteile die Birnen dann kreisförmig auf der Frischkäsecreme des Kuchens. Verteile in der Mitte noch zerbröselte Oreo-Kekse und stelle den Kuchen ein letztes Mal für 30 Minuten in den Kühlschrank.

