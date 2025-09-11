Himbeer-Crumble-Riegel: ein Rezept für süße Glücksmomente am Morgen

Das Frühstück ist für mich die wichtigste Mahlzeit des Tages. Ich stehe auch unter der Woche mindestens eine halbe Stunde früher auf, um vor der Arbeit noch gemütlich zu frühstücken. Dabei ist mir Abwechslung sehr wichtig, denn wer will schon immer das Gleiche essen. Ein Rezept, das mir besonders gut gefällt, sind diese Himbeer-Crumble-Riegel.

Himbeer-Crumble-Riegel zum Frühstück selber backen

Müsli hat eine lange Tradition und stammt ursprünglich aus der Schweiz. Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte der Arzt Maximilian Bircher-Benner ein Rezept aus Haferflocken, Früchten, Nüssen und Milch, um eine ausgewogene Ernährung zu fördern. Mit der Zeit entstanden daraus unzählige Varianten, die bis heute in vielen Kulturen geschätzt werden.

An den meisten Tagen ist mein Frühstück eher herzhaft. Ab und an steht mir aber der Sinn nach etwas Süßem. Für die Himbeer-Crumble-Riegel trifft Müsli auf fruchtige Himbeeren und gehackte Mandeln. Weitere Zutaten sind Butter, Honig, Mehl, ein Kerne-Mix, Zimt und Backpulver. Zu den Himbeeren in der Fruchtfüllung kommen noch Chiasamen.

Das Tolle an den Riegeln ist außerdem, dass man sie auch super mit ins Büro oder für unterwegs mitnehmen und als Snack essen kann. Obendrein kannst du auch die Fruchtfüllung individualisieren und andere Obstsorten verwenden. Richtig lecker sind auch Pflaumen, Blaubeeren oder Erdbeeren. Oder du verwendest gleich einen Beerenmix.

Ich nasche die Himbeer-Crumble-Riegel morgens am liebsten noch leicht warm zu einem frisch gebrühten Kaffee und etwas Joghurt. Mmh, ich mache sie mir morgen bestimmt gleich wieder.

Himbeer-Crumble-Riegel Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Portionen 8 Stück Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 125 g Butter

170 g Honig flüssig

100 g Kerne-Mix

120 g Vollkornmehl

1/2 TL Backpulver

250 g Müsli nach Wahl

50 g gehackte Mandeln

1 Prise Salz

Zimt nach Belieben Für die Füllung: 250 g Himbeeren TK

1 EL Honig flüssig

1 EL Chiasamen Zubereitung Schmilz die Butter und den Honig in einem Topf.

Hacke die Kerne grob oder zerkleinere sie kurz im Mixer 🛒

Vermische das Mehl, das Backpulver, die Honig-Butter, die Kerne, das Müsli, die gehackten Mandeln, eine Prise Salz und etwas Zimt miteinander.

Lege eine kleine, rechteckige Auflaufform mit Backpapier aus und heize den Ofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor.

Verteile ungefähr die Hälfte der Müsli-Mischung in der Form und drücke sie mit angefeuchteten Händen platt.

Backe den Boden im vorgeheizten Ofen für 10 Minuten.

Gib in der Zwischenzeit die Himbeeren in einen Topf, lass sie kurz aufkochen und füge dann Honig und Chiasamen hinzu. Erhitze alles wenige Minuten weiter.

Bestreiche den vorgebackenen Boden mit der Himbeerfüllung. Verteile die restliche Hälfte der Müsli-Mischung mit nassen Händen darüber.

Backe alles weitere 20 Minuten im Ofen.

Lass es auskühlen und stelle die Form anschließend in den Kühlschrank.

Schneide sie zum Schluss in Rechtecke und genieße die Himbeer-Crumble-Riegel.

