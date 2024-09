Saftiger Himbeer-Mandel-Kuchen aus der Kastenform: Gutes kann so einfach sein

Es gibt kaum etwas Besseres als einen saftigen, selbstgebackenen Kuchen aus der Kastenform, herrlich unkompliziert und schnell zubereitet. Hier haben wir wieder ein solches Rezept für dich: Himbeer-Mandel-Kuchen! Das fruchtige Aroma der Himbeeren harmoniert wunderbar mit den Mandeln und ist perfekt für den nächsten Kaffeeklatsch oder als süßer Genuss für zwischendurch.

Himbeer-Mandel-Kuchen: extra-saftig

Himbeeren sind wahre Powerfrüchte. Sie sind reich an Vitamin C und Antioxidantien, die das Immunsystem stärken und den Körper vor freien Radikalen schützen. Mandeln wiederum sind kleine Nährstoffwunder. Sie liefern wertvolle ungesättigte Fettsäuren und viel Vitamin E. So schlemmt es sich doch gleich mit leichterem Gewissen. In gemahlener Form sorgen Mandeln im Kuchen außerdem für eine besonders saftige Textur. Denn die darin enthaltenen Fette binden die Feuchtigkeit im Teig, sodass er nicht so schnell austrocknet. Besonders bei Rührteigen wie dem Himbeer-Mandel-Kuchen sorgt das für eine angenehm weiche Konsistenz.

Extra-Tipp: Zu deinem Himbeer-Mandel-Kuchen passt weiße Schokolade ausgezeichnet! Gib einfach eine Handvoll weißer Schokoladendrops in den Teig. Frisch aus dem Ofen sind sie noch geschmolzen und sorgen für einen wahren Suchtfaktor.

Damit sind wir schon bei der kurzen Zutatenliste: Mehl, gemahlene Mandeln, Zucker, Butter, Eier, Backpulver, Vanillezucker und natürlich frische Himbeeren. Zunächst schlägst du Butter und Zucker schaumig, bevor du die Eier einzeln unterrührst. Dann folgen die trockenen Zutaten: Mehl, Mandeln und Backpulver. Daraus entsteht ein glatter Teig.

Hebe nun die Himbeeren unter den Teig, damit sie gleichmäßig verteilt sind. Fülle ihn in eine gefettete Kastenform und verteile eine Handvoll gehobelter Mandeln darüber. Bei 180 Grad wird der Kuchen für circa 50 Minuten gebacken – fertig ist dein saftiger Himbeer-Mandel-Kuchen-Traum! Wenn du magst, kannst du den Kuchen abschließend mit Puderzucker bestäuben. Und solltest du erst im Winter über dieses Rezept gestolpert sein, kannst du auch gefrorene Himbeeren aus dem Tiefkühler verwenden.

