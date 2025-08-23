Diese Marmelade bringt dir den Sommer aufs Brot

Über das Jahr verteilen sich die verschiedensten Aromen und Zutaten. Doch egal, ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter, bei mir darf eine Sache nie fehlen: ein süßer Aufstrich auf meinem Frühstücksbrötchen! Mit dieser einfach gezauberten Himbeer-Minz-Marmelade kannst du den Geschmack des Sommers das ganze Jahr über auf dein Brot streichen!

Himbeer-Minz-Marmelade: Sommer im Glas

Diese Marmelade schmeckt nicht nur unglaublich köstlich, sie löst bei mir auch viele Erinnerungen aus. Ein einziger Löffel reicht und ich lasse mich an vergangene Sommertage entführen. Die fruchtigen Himbeeren erinnern an warme Nachmittage im Garten, die Minze bringt eine kühle Note hinein, die über deine Zunge streicht, wie eine leichte Sommerbrise, die durch die Baumkronen weht.

Das Schöne an diesem Rezept: Es ist nicht nur herrlich unkompliziert und für jeden geeignet, ganz egal, wie viel oder wenig Erfahrung man in der Küche hat, sondern es bringt dir auch einen wunderbaren Vorrat. Perfekt, um deinen Freunden ein kleines Geschenk zu machen oder sich auch später im Jahr noch über die sommerlichen Aromen zu freuen, wenn es draußen wieder kalt und ungemütlich wird.

Wusstest du eigentlich, was genau der Unterschied zwischen einer Marmelade und einer Konfitüre ist? Streng genommen darf in Deutschland nur etwas, das aus Zitrusfrüchten hergestellt wird, als Marmelade bezeichnet werden. Alles andere ist offiziell eigentlich eine Konfitüre.

Nichtsdestotrotz hat sich Marmelade aber als Sammelbegriff für so ziemlich alle fruchtigen Brotaufstriche durchgesetzt. Vermutlich, weil Konfitüre etwas steifer kennt und uns Marmelade schon seit Kindheitstagen ein Begriff ist. Völlig egal, ob Marmelade oder Konfitüre, eine der wichtigsten Dinge, die du unabhängig vom Kochen beachten musst, ist es, deine Gläser richtig zu sterilisieren. Nur so kannst du sicher sein, auch lange etwas von der fruchtigen Köstlichkeit zu haben.

Himbeer-Minz-Marmelade Dominique 5 ( 2 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 6 Gläser à 200 ml Kochutensilien (z.B. online hier 🛒 verfügbar) sterile Einmachgläser Zutaten 1x 2x 3x 25 Blätter frische Minze

1 Bio-Zitrone

1 kg frische Himbeeren

500 g Gelierzucker 2:1 Zubereitung Wasche die Minze, tupfe sie trocken und schneide sie in feine Stücke. Wasche die Zitrone heiß ab. Reibe etwa 1 TL von ihrer Schale ab, halbiere sie und presse den Saft aus einer Hälfte aus.

Gib die Himbeeren in einen großen Topf und füge Minze, Zitronenabrieb sowie 1 EL Zitronensaft hinzu. Verrühre alles gründlich gemeinsam mit dem Gelierzucker.

Bringe alles unter Rühren zum Kochen und lass es 3-4 Minuten sprudelnd kochen, bis die Himbeeren weich sind. Püriere die Mischung mit einem Stabmixer fein und lass es erneut aufkochen. Entferne ggf. den Schaum und mache eine Gelierprobe.

Ist die Gelierprobe gelungen, fülle die heiße Marmelade in sterile Gläser und verschließe sie fest.

