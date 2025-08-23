Himbeer-Mojito: sommerliche Variante eines Klassikers

Samstagabend, die Arbeitswoche ist geschafft. Wie wäre es damit, das Wochenende mit einem leckeren Drink zu krönen? Passend dafür ist zum Beispiel ein Himbeer-Mojito, der mit seinem fruchtig-frischen Geschmack einfach perfekt in den Sommer passt.

Sommerlich-erfrischend: Probiere einen Himbeer-Mojito

Der Mojito ist wohl einer der bekanntesten Cocktails überhaupt. Das Original, das seinen Ursprung auf Kuba hat, besteht aus Rum, Limettensaft, Zucker, Minze und Sodawasser und hat seinen Weltruhm wohl auch dem Schriftsteller Ernest Hemingway zu verdanken. Der verliebte sich zuerst in die Insel, verlagerte dann seinen Wohnsitz dorthin und entdeckte schließlich den Mojito für sich. Fortan war dieser sein Lieblingsdrink.

Längst ist der Mojito zum Klassiker geworden, den auch wir uns ab und zu gerne mal gönnen. Heute allerdings verpassen wir ihm eine fruchtige Note. Auch etwas, das altbewährt ist, kann schließlich mal einen modernen Twist vertragen. Und was würde besser zu dem Drink passen als sommerliche Himbeeren?

Der Rest bleibt wie gewohnt. Zuerst kommen brauner Zucker und Saft von Limetten ins Glas. Gib frische Himbeeren dazu, die du dann mit einem Stößel oder Löffel zu einem Mus zerdrückst. Anschließend kommen frische Minzblätter mit hinein. Zerreibe sie vorher etwas zwischen den Fingern. So setzt du die ätherischen Öle darin frei. Fülle das Glas mit Eiswürfeln auf, denn gekühlt schmeckt ein Mojito besonders gut, und gieße Rum sowie Mineralwasser dazu. Fertig ist die sommerliche Mojito-Variante mit Himbeeren.

Möchtest du das Ganze lieber alkoholfrei genießen, dann kannst du entweder einen Rum ohne Alkohol verwenden oder ihn durch Ginger-Ale ersetzen. Probier einfach aus, was dir am besten schmeckt.

Himbeer-Mojito Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 2 Bio-Limetten

4 TL brauner Zucker

1 Handvoll frische Himbeeren

2 Zweige frische Minze plus etwas mehr für die Deko

Eiswürfel nach Geschmack

80 ml weißer Rum online, zum Beispiel hier 🛒

Mineralwasser mit Sprudel zum Auffüllen Zubereitung Wasche die Limetten, halbiere sie und presse den Saft aus.

Gieße den Saft zusammen mit dem braunen Zucker in zwei Gläser.

Verteile auch die frischen Himbeeren gleichmäßig auf die Gläser und zerdrücke sie dann mit einem Stößel zu einem Brei.

Zupfe die Minzblätter von den Stielen, zerreibe sie leicht mit den Fingern, um das Aroma freizusetzen und gib sie ebenfalls in die Gläser.

Fülle die Gläser mit Eiswürfeln auf.

Gieße den Rum darüber und fülle die Gläser mit Mineralwasser auf.

Rühre den Himbeer-Mojito vorsichtig mit einem Löffel um und garniere den Drink mit frischer Minze.

