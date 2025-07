Schritt für Schritt zur perfekten sommerlichen Himbeer-Tarte

Vermische Mandelmehl, Weizenmehl, die kalte Butter in Stücken, Puderzucker, Eigelb und eine Prise Salz rasch zu einem glatten Teig. Arbeite zügig, damit die Butter nicht zu weich wird. Forme den Teig zu einer Kugel, wickle ihn in Frischhaltefolie und lege ihn für 30 Minuten in den Kühlschrank.

Weiche die Gelatineblätter in kaltem Wasser 5 Minuten ein. Drücke sie aus und rühre sie in die warme (nicht heiße!) Sahnemischung, bis sie sich aufgelöst haben.

Weiche die Gelatineblätter in kaltem Wasser 5 Minuten ein. Drücke sie aus und rühre sie in die warme (nicht heiße!) Sahnemischung, bis sie sich aufgelöst haben.