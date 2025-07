Im Sommer genießen wir ein Himbeer-Parfait als Dessert

Wer kann schon bei Himbeer-Parfait nein sagen? Dieses Rezept bringt definitiv Sommerfrische auf den Dessertteller. Die Kombination aus samtig-cremiger Parfait-Masse, dem intensiven Aroma frischer Himbeeren und knusprigen Mandelblättchen ist ein Muss für alle Schleckermäuler. Hier gibt’s das Rezept.

Himbeer-Parfait: fruchtig, cremig, traumhaft

Wenn du „Parfait“ hörst, denkst du vielleicht an eine extravagante, französische Dessertkreation. Und damit liegst du gar nicht so falsch! Parfait bedeutet übersetzt „perfekt“ – und genau das beschreibt die cremige Köstlichkeit ziemlich gut. Aber anders als normales Eis, wird Parfait nicht in einer Eismaschine hergestellt. Es ist eine halbgefrorene Dessertmasse, die aufgeschlagen und dann in einer Form oder Schale gefroren wird. Das Ergebnis? Eine samtige Konsistenz irgendwo zwischen Eis und Mousse, die auf der Zunge zergeht.

Warum das so ist? Der Unterschied liegt in der Herstellung. Während bei normalem Eis eine Eismaschine die Masse kontinuierlich rührt und Luft einarbeitet, erledigen das beim Parfait geschlagene Zutaten wie Sahne oder Eiweiß. Das sorgt für die typische Cremigkeit, auch ohne Eismaschine.

Auch wenn es um das Anrichten und Servieren geht, unterscheidet sich Parfait ein wenig von klassischem Eis. Normalerweise wird das Parfait aus der Kastenform gestürzt und dann in Scheiben aufgeschnitten. Kleiner Tipp: Tauche das Messer davor in heißes Wasser. Damit gelingen dir besonders schöne Scheiben. Wische es nach jeder Scheibe ab und wiederhole das Ganze. So machen es auch die Profis. Du kannst die Parfait-Masse aber auch direkt in Dessertgläser füllen und es darin ins Gefrierfach packen. Beim Befüllen kannst du zum Beispiel verschiedene Schichten kreieren. Und wenn du Gäste beeindrucken möchtest, kannst du die Masse in kleine Silikonformen, zum Beispiel in Herz- oder Blumenformen, füllen und einfrieren. Dann isst sogar das Auge mit.

In unserem Rezept richten wir das Himbeer-Parfait mit etwas zerkrümeltem Baiser und gerösteten Mandelblättchen an. Genauso gut passen auch weiße Schokoraspeln, essbare Blüten oder gehackte Pistazien. Oder du kombinierst das Himbeer-Parfait mit anderem frischen Obst. Hauptsache es sieht schick aus und schmeckt gut. Hier darfst du gerne kreativ werden. Viel Spaß beim Nachmachen!

Himbeer-Parfait Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Kühlzeit 4 Stunden Std. Gesamtzeit 4 Stunden Std. 40 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien (online erhältlich, z.B. diese hier 🛒 Kleine Silikonformen Zutaten 1x 2x 3x Für das Himbeerpüree: 500 g Himbeeren

1 EL Zucker

3 EL Zitronensaft Für das Parfait: 2 Eigelb

1/2 Vanilleschote

100 g Zucker

2 EL Zitronensaft

250 ml Schlagsahne Für die Dekoration: 100 g Himbeeren

30 g gehobelte Mandeln

50 g Baiser ca. 3-4 kleine Baisers, gibt's z.B. hier 🛒 Zubereitung Wasche und trockne die Himbeeren vorsichtig. Gib sie mit Zucker und Zitronensaft in einen Mixer und püriere alles glatt. Alternativ kannst du hierfür einen Pürierstab verwenden.

Stelle einen Topf mit etwas Wasser auf den Herd und stelle ein kleineres Gefäß hinein, das auf dem Rand des Topfes aufliegt. Erhitze das Wasser auf niedriger Stufe, sodass Dampf aufsteigt, es aber nicht kocht.

Schlage nun Eigelb, Zucker und das Vanillemark in dem kleinen Gefäß über dem Wasserbad auf, sodass die Mischung schaumig wird.

Gib das Himbeerpüree hinzu. Bewahre etwas davon für die spätere Dekoration auf. Rühre Zitronensaft unter.

Schlage in einem separaten Gefäß die Schlagsahne steif und hebe sie ebenfalls vorsichtig unter.

Fülle die Parfait-Masse in die kleinen Förmchen. Lege die Parfaits für mindestens 4 Stunden ins Gefrierfach.

Röste die Mandeln in einer Pfanne ohne Öl, bis sie duften.

Verteile jeweils etwas Himbeerpüree auf Tellern. Stürze die Parfaits darauf. Richte das Ganze mit frischen Himbeeren an. Zerkrümele etwas Baiser darüber und toppe alles mit den gerösteten Mandeln.

