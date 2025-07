Fruchtig, knusprig, einfach: Himbeerkuchen-Auflauf à la Dump Cake

Der Dump Cake, oder Himbeerkuchen-Auflauf, wie wir ihn liebevoll nennen, ist das unkomplizierteste Dessert, das du jemals zaubern wirst. Kein Kneten, kein Rühren – gib einfach alle Zutaten in eine ofenfeste Form und ab in den Ofen. Schon hast du einen Nachtisch, der nach Stunden in der Küche schmeckt, aber in 15 Minuten vorbereitet ist.

Kleiner Aufwand, große Wirkung: Himbeerkuchen-Auflauf

Der Himbeerkuchen-Auflauf alias Dump Cake hat seine Wurzeln in den USA, wo einfache und schnelle Rezepte schon immer hoch im Kurs standen. In den 1950er-Jahren, als Fertigkuchenmischungen erstmals die amerikanischen Küchen eroberten, wurde der Dump Cake zum Kultrezept. Ein erstes Rezept für das auch als Lazy Cake bekannte Dessert findet sich bereits in einem Kochbuch von 1924.

Die Idee dahinter ist simpel: Alle Zutaten werden einfach in eine Form geschüttet und gebacken, ohne sie vorher zu vermischen. Wenig Aufwand, maximaler Geschmack – perfekt für alle, die wenig Zeit haben, aber trotzdem etwas Leckeres auf den Tisch bringen wollen. Obwohl der Name dump anfänglich für skeptische Blicke sorgte, setzte sich die Idee schnell durch.

Der Himbeerkuchen-Auflauf ist eine Mischung aus Crumble, Cobbler und Kuchen – er nimmt sich von allem das Beste. Die Textur? Himmlisch! Oben eine goldene, knusprige, butterige Kruste, unten ein fruchtig-saftiges Inneres, das schmilzt. Und mit der Zitronenkuchen-Mischung, säuerlichen Himbeeren und einem Hauch Zitronenabrieb wird’s richtig gut.

Gefrorene Butter ist der Clou bei diesem Rezept: Fein gerieben, verteilt sie sich perfekt und zaubert die perfekte Kruste. Das Rezept ist absolut flexibel. Himbeeren sind nicht dein Ding? Nimm Blaubeeren, Mango oder was auch immer dein Herz begehrt. Auch bei der Kuchenmischung kannst du nach Herzenslust variieren.

Unser Himbeerkuchen-Auflauf schmeckt nicht nur köstlich, sondern ist auch dein persönlicher Küchen-Retter. Du erwartest spontan Gäste? Kein Problem! Lust auf etwas Süßes, aber wenig Muße auf einen Backmarathon? Back den Himbeerkuchen-Auflauf. Serviert mit einer Kugel Vanilleeis ist er ein wunderbares, schnelles Dessert, das alle begeistert. Also, ran an die Form, rein mit den Zutaten – und lass den Ofen zaubern!

Schnelle Desserts mit kleinem Aufwand und großer Wirkung sind immer eine gute Idee. Vor allem, wenn Gäste kommen. Backe doch für deinen nächsten Besuch einen Heidelbeer-Auflauf, einen Aprikosen-Crumble oder einen Kirsch-Crumble nach Omas Rezept.

Himbeerkuchen-Auflauf Adrianna keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 15 Minuten Min. Portionen 3 Zutaten 1x 2x 3x 500 g Himbeeren tiefgekühlt oder frisch

1/2 Bio-Zitrone

50 g Vanillezucker

80 g Maisstärke

1 Pck. Kuchenmischung Zitrone, online z.B. hier 🛒

100 g gefrorene Butter fein gerieben Zubereitung Mische die Himbeeren mit dem Zitronensaft, Vanillezucker und der Maisstärke und gib alles in eine passende Ofenform. Die Form sollte gut gefüllt sein – streiche die Mischung obendrauf glatt, falls nötig.

Verteile anschließend die Kuchenmischung als deckende Schicht gleichmäßig über die Himbeeren.

Nimm die gefrorene Butter und reibe sie gleichmäßig oben drüber. Gib die Zitronenschale als Topping dazu.

Schiebe das Ganze bei 175 °C Ober-/Unterhitze in den vorgeheizten Ofen und lass es 45-60 Minuten backen, bis die Kruste goldbraun ist.

Hole den Himbeerkuchen-Auflauf aus dem Ofen, lass ihn ein wenig abkühlen und serviere ihn mit einer Kugel Vanilleeis. Notizen Statt mit Himbeeren kannst du das Dessert auch mit Blaubeeren oder Mango zubereiten. Für die Variante mit Blaubeeren brauchst du: 500 g Blaubeeren

1 TL Zimt, den du über die Butter gibst Für die Version mit Mango benötigst du: 500 g Mango

2 EL Kokosflocken, die du über die Butter streust

1 Kuchenmischung Schokolade

