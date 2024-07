Himbeerkuchen aus dem Tetra Pak

Ein leerer Tetra Pak kann in der Küche äußerst praktisch sein. Folgendes Rezept zeigt dir, wie sinnvoll man einen leeren Getränkekarton ein zweites Mal verwenden kann. Wir benutzen ihn einfach als Form und stapeln darin das wohl leckerste Schichtdessert aller Zeiten. Biskuitteig, Himbeercreme, Himbeermarmelade und Himbeergelee werden am Ende ein wahr gewordener Himbeertraum. Serviere diesen delikaten Nachtisch mit frischen Himbeeren und frischer Minze – und alle am Tisch werden mehr als glücklich sein!

Dafür brauchst du:

Für den Biskuitteig:

4 Eigelb

25 g Pflanzenöl

60 g Zucker

4 Eiweiß

Prise Salz

80 g Mehl

Für die Himbeercreme:

250 g Frischkäse

25 g Himbeermarmelade

200 g geschlagene Sahne

2 TL San-apart/Sahnesteif

Außerdem:

1 leeren Tetra Pak, 1 l Fassungsvermögen

200 ml Himbeer-Johannisbeer-Apfelsaft

70 g Himbeermarmelade

5 g Blattgelatine

8 frische Himbeeren und 4 Minzspitzen

So geht es:

1. Trenne als Erstes die Eier. Schlage Eigelb mit Zucker und Öl auf. Siebe dann Mehl hinzu und vermenge nochmals alles mit einem Löffel.

2. Gib Salz zum Eiweiß und schlage dieses mit einem Handrührgerät auf. Hebe ca. die Hälfte des Eischnees unter die Eigelbmasse und vermenge alles vorsichtig miteinander. Gib dann den restlichen Eischnee hinzu.

Tipp: Noch besser gelingt der Biskuitteig, wenn du das Mehl erst dann hinzusiebst, nachdem du die erste Hälfte des Eischnees bereits unter die Eigelbmasse gehoben hast.

3. Lege ein Backblech mit Backpapier aus und verteile den Biskuitteig gleichmäßig darauf. Backe den Teig nun etwa 10 Minuten bei 200 °C Ober- und Unterhitze. Decke den gebackenen Biskuitteig mit einem Küchentuch ab und lasse ihn abkühlen.

4. Als Nächstes wird die Himbeercreme zubereitet. Gib Frischkäse mit Marmelade in eine Schüssel, verrühre alles gut miteinander und hebe die geschlagene Sahne unter. (Schlage die Sahne am besten mit San-apart auf, so wird die Creme schön fest.)

5. Fülle den Himbeer-Johannisbeer-Apfelsaft in ein Glas. Benutze den leeren Tetra Pak als Schablone für den Biskuitboden: Schneide diesen mithilfe des Tetra Paks in 5 gleich breite Streifen.

6. Lege den leeren Tetra Pak vor dich hin und schneide eine Längsseite mit einem scharfen Messer ab. Wasche den Tetra Pak aus und tupfe ihn komplett trocken.

7. Lege nun einen Streifen des Biskuitbodens in den Tetra Pak und bepinsle ihn leicht mit dem Saft. Dadurch wird der Boden schön saftig und bekommt eine leicht rote Farbe. Verteile auf dem Boden ca. 1/5 der Himbeercreme. Dann verteilst du noch einen Esslöffel Himbeermarmelade auf der Creme. Wiederhole alles, bis der letzte Biskuitboden mit der Himbeercreme bestrichen wurde. Stelle das Schichtdessert in der Zeit kalt, in der du – im nächsten Schritt – das Himbeergelee zubereitest.

8. Gib den Rest des Saftes in einen Topf, erwärme ihn und lasse ihn für etwa 2 Minuten einreduzieren. Nimm den Topf von der Herdplatte und rühre die restliche Marmelade unter. Weiche die Gelatine in kaltem Wasser ein und drücke sie dann aus. Sobald der Saft im Topf etwas abgekühlt ist, gib die ausgedrückte Gelatine hinzu und rühre sie unter. Lasse alles noch weiter abkühlen.

9. Gieße die Geleeschicht als letzte Schicht auf die Himbeercreme im Tetra Pak. (Sollten zu viele Luftbläschen auf der Oberfläche zu sehen ein, flämme die Schicht kurz mit einem Bunsenbrenner ab). Stelle das Schichtdessert anschließend mindestens 3 Stunden kalt, am besten über Nacht.

Schneide dann den Tetra Pak an den Seiten auf und hole das Dessert vorsichtig aus dem Karton. Schneide das Schichtwerk in 4 gleich große Quadrate und serviere diese mit frischen Himbeeren und frischer Minze.

Ein superleichtes Dessert für warme Sommermonate, das auch optisch einen sehr guten Eindruck macht. Und das alles dank eines leeren Tetra Paks. Genießt den Himbeertraum am besten im kühlen Schatten und erfreut euch an dieser kulinarischen Erfüllung!

