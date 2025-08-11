Himbeerlimonade ohne Zucker: fruchtige Sommererfrischung

Der Sommer ist zurück und das bedeutet: Trinken nicht vergessen! Und das ist zugegebenermaßen nicht immer so leicht. Schließlich ist nur Wasser auf Dauer für den einen oder anderen etwas langweilig. Für etwas mehr Abwechslung im Glas sorgt aber diese frisch zubereitete Himbeerlimonade ohne Zucker. Die verbindet fruchtiges Aroma mit Erfrischung und das ganz ohne Zucker. Klingt gut? So wird sie gemacht.

Die beste Erfrischung für den Sommer: selbst gemachte Himbeerlimonade ohne Zucker

Stay hydrated ist immer Sommer mehr als nur ein Spruch. Um genug zu trinken, können auch selbst gemachte und zuckerfreie Erfrischungsgetränke helfen. Limonaden herzustellen ist einfacher als gedacht und lohnt sich. Erst recht, wenn sie dazu noch ohne raffinierten Zucker auskommen, richtig gut schmecken und den Durst an heißen Tagen besonders lecker löschen.

Für diese zuckerfreie Variante der Himbeerlimo brauchst du gerade einmal vier Zutaten: frische Himbeeren, etwas Zitronensaft- und abrieb, kaltes Mineralwasser sowie Eiswürfel. Püriere zuerst die Himbeeren mit einem Mixer oder Pürierstab zu einer feinen Masse und streiche sie anschließend durch ein Sieb in eine Karaffe. Gib den Saft und Abrieb einer Zitrone hinzu und gieße alles mit kaltem Mineralwasser auf. Rühre gut um und gib noch Eiswürfel hinzu. Wenn du magst, kannst du die Limonade noch mit frischer Minze oder Zitronenscheiben garnieren.

Fehlt dir noch ein bisschen Süße in der Himbeerlimonade ohne Zucker? Dann gib zum Süßen ein wenig flüssigen Honig hinzu. Und ein besonderer Tipp: Im Handumdrehen kannst du die Limonade in einen alkoholfreien Aperitif zum Beispiel zur nächsten Grillparty verwandeln, indem du statt das Fruchtpüree statt mit Mineralwasser mit alkoholfreiem Sekt aufgießt.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Noch mehr Durst? Bei Leckerschmecker findest du weitere selbst gemachte Limonaden wie diese Zitronenlimonade, diese Erdbeer-Basilikum-Limonade ohne Zucker oder eine Agua de Jamaica mit Hibiskus.

Himbeerlimonade ohne Zucker Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 200 g frische Himbeeren plus etwas mehr für die Deko

1 Bio-Zitrone Saft und Abrieb

800 ml Mineralwasser gekühlt

Eiswürfel nach belieben

2 Zweige frische Minze optional

Zitronenscheiben optional Zubereitung Fülle die Himbeeren in den Mixer und püriere sie fein.

Wasche die Zitrone gründlich. Reibe etwas Schale ab und presse den Saft aus.

Streiche das Himbeerpüree durch ein feines Sieb 🛒 , um die Kerne zu entfernen.

Fülle das Himbeerpüree in eine Karaffe, gieße den Zitronensaft dazu und gib den Abrieb ebenfalls mit hinein.

Gieße mit eiskaltem Mineralwasser auf und verrühre alles gut miteinander.

Gib Eiswürfel und nach Geschmack die frische Minze, die restlichen Himbeeren und Zitronenscheiben hinzu und serviere die selbst gemachte Limonade kalt. Notizen Tipp: Wem die Limonade zu sauer ist, kann zum Süßen etwas flüssigen Honig hinzufügen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.