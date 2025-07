Samtweicher Genuss: Himbeermarmelade ohne Kerne

Meine Lieblingsmarmelade? Ganz eindeutig Himbeermarmelade. Wären nur die Kerne nicht. Die verfangen sich beim Essen gern mal in den Zahnzwischenräumen und sind selbst mit hartnäckigem Zähneputzen nicht immer leicht zu entfernen. Deshalb gibt es bei mir nur noch die samtige Version: Himbeermarmelade ohne Kerne.

So gelingt die Himbeermarmelade ohne Kerne

Marmelade gab es bei mir schon länger nicht mehr zum Frühstück. Doch neulich war ich bei einer Freundin zum gemeinsamen Brunch eingeladen und sie hatte meine Lieblingsmarmelade mit Himbeeren da. Da konnte ich nicht widerstehen und bestrich meine Brötchenhälfte dick mit der fruchtigen Marmelade. Mmh, einfach gut. Das einzige, was den Genuss trübte, waren die Himbeerkerne in der Marmelade.

Das brachte mich auf eine Idee, mal wieder selber Marmelade zu kochen. Ich besorgte die Zutaten und machte mich gleich an die Arbeit, sie zu einer samtigen Himbeermarmelade zu verarbeiten, natürlich ganz ohne Kerne.

Für die kernlose Marmelade brauchst du nur drei Zutaten: frische Himbeeren, den Saft einer Zitrone und Gelierzucker. Aber auch ein besonderes Küchenutensil sollte nicht fehlen: ein Sieb. Durch das streichst du einfach die Himbeeren, die du zuvor püriert hast. Das Fruchtfleisch kann durch die Löcher des Siebs gelangen, die Kerne bleiben jedoch zurück.

Die so entstandene Himbeermasse füllst du in einen Topf, gibst den Zitronensaft und den Gelierzucker hinzu und lässt alles für einige Minuten sprudelnd aufkochen. Dann machst du die Gelierprobe. Gib etwas von der Marmelade auf einen kalten Teller und halte ihn schräg. Zerläuft die Marmelade, ist sie noch nicht fertig. Lass sie einfach ein paar Minuten weiterköcheln. Wird die Marmelade aber fest, kannst du sie sofort in sterile Einmachgläser umfüllen.

Himbeermarmelade ohne Kerne Judith 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Gläser Kochutensilien 4 Einmachgläser á 200 ml Zutaten 1x 2x 3x 1 kg frische Himbeeren

500 g Gelierzucker 2:1

1 Zitrone Saft Zubereitung Wasche die (frischen) Himbeeren vorsichtig und lass sie gut abtropfen.

Gib die Beeren in einen großen Topf und püriere sie mit dem Pürierstab gut durch.

Streiche die Masse durch ein feines Sieb 🛒

Gib den glatten Fruchtbrei zurück in den Topf, füge den Zitronensaft und den Gelierzucker hinzu.

Koche die Mischung unter Rühren sprudelnd auf und lass sie mindestens 4 Minuten kräftig kochen.

Mach anschließend eine Gelierprobe. Gib etwas Marmelade auf einen kalten Teller und halte ihn schräg. Wird sie fest, ist die Marmelade gut.

Fülle die heiße Marmelade in sterile Gläser und verschließe sie sofort. Lass die Marmelade danach gut abkühlen.

