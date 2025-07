Fruchtige Versuchung: Himbeerschnecken zum Reinbeißen

Löse die Hefe in der warmen Milch auf. Gib 140 g Zucker, 120 g weiche Butter, Mehl, Eier und Salz dazu und knete alles zu einem Hefeteig. Lass den Teig an einem warmen Ort 60 Minuten gehen, bis er sich verdoppelt hat.

Löse die Hefe in der warmen Milch auf. Gib 140 g Zucker, 120 g weiche Butter, Mehl, Eier und Salz dazu und knete alles zu einem Hefeteig. Lass den Teig an einem warmen Ort 60 Minuten gehen, bis er sich verdoppelt hat.