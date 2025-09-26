Gesund, bunt, lecker: deine neue Lieblingspfanne im Herbst

Du stehst in der Küche, der Hunger meldet sich langsam und da liegt dieser Kürbis, der seit Tagen darauf wartet, verarbeitet zu werden. Und Kürbissuppe willst du nicht schon wieder kochen? Dann habe ich die perfekte Lösung für dich: diese Hirsepfanne mit Kürbis, Spinat und Feta! Klingt nicht nur lecker, sondern steht auch in 30 Minuten auf dem Tisch. Super, oder? Dann legen wir direkt los.

Lecker und sättigend: Hirsepfanne mit Kürbis, Spinat und Feta

Fangen wir mit der Hirse an. Das Getreide wird, zugegeben auch von mir, häufig unterschätzt. Dabei punktet es mit einem nussigen Geschmack und jeder Menge Mineralstoffe. Nebenbei ist Hirse herrlich unkompliziert, sodass man sie fast nicht ruinieren kann. Perfekt, wenn man sehr mit den übrigen Zutaten beschäftigt ist.

Zu der Hirse gesellt sich, wie es der Rezeptname schon verrät, Kürbis. Ob Hokkaido, Butternut oder ein anderes Exemplar, das dich beim Einkaufen angelacht hat, sie alle schmecken vorzüglich zu dem milden Getreide. Schälen oder nicht bleibt die einzige Frage, die sich noch stellt. Wir haben uns für das Rezept für Hokkaido entschieden, den brauchst du nicht schälen.

Kombiniert mit frischem Spinat, einer leicht scharfen Harissa-Soße und dem würzig-krümeligen Feta wird die Hirsepfanne mit Kürbis zu einem echten Highlight deines Tages. Noch schnell ein bisschen Haselnuss-Crunch oben drübergestreut und schon heißt es:

„Essen ist fertig!“

Das Beste an der Hirsepfanne mit Kürbis, Spinat und Feta? Sie ist ein echter Allrounder! Egal ob als Meal-Prep für die Mittagspause im Büro oder als wärmendes Abendessen an kühlen Herbstabenden, dieses Veggie-Gericht macht immer eine gute Figur. Praktisch, sättigend und so voller Geschmack, dass niemand ahnt, wie gesund das Ganze eigentlich ist.

Hirsepfanne mit Kürbis, Spinat und Feta Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 700 g Hokkaido

2 rote Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

4 EL Olivenöl

3 TL Harissapulver z.B. dieses hier 🛒

4 EL Zitronensaft

200 g Hirse

Salz und Pfeffer

600 ml Gemüsebrühe

300 g Babyspinat

50 g Haselnusskerne

180 g Feta Zubereitung Wasche den Kürbis, halbiere ihn, löse die Kerne mit einem Löffel heraus und würfle das Fruchtfleisch. Schäle die Zwiebeln, halbiere sie und schneide sie in Streifen. Schäle den Knoblauch und hacke ihn. Verrühre 1 EL Öl mit Harissa und Zitronensaft.

Dünste Kürbis und Zwiebeln in einer großen Pfanne im restlichen Öl bei mittlerer Hitze ca. 3 Minuten an.

Spüle die Hirse in einem Sieb ab, gib sie zusammen mit dem Knoblauch in die Pfanne und gare alles 1–2 Minuten unter Rühren mit. Würze mit Salz und Pfeffer. Rühre die Hälfte der Harissa-Soße unter, gieße Gemüsebrühe dazu und bringe alles zum Kochen. Lass es zugedeckt bei kleiner Hitze ca. 15 Minuten köcheln.

In der Zwischenzeit: Verlese den Spinat, wasche ihn und schleudere ihn trocken. Hacke die Haselnüsse grob.

Gib beides zum Kürbis-Hirse-Mix in die Pfanne und mische es unter. Lass das Ganze zugedeckt bei kleiner Hitze 2 Minuten ziehen, bis der Spinat zusammenfällt.

Verteile die Hirsepfanne auf Teller, brösel den Feta darüber und reiche die restliche Harissa-Soße dazu.

