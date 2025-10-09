Holsteiner Erbsensuppe: Traditionsgericht aus dem hohen Norden

Die Holsteiner Erbsensuppe verkörpert die herzhafte Küche Norddeutschlands wie kaum ein anderes Gericht. Getrocknete Erbsen, Katenschinken und Mehlklöße kommen in einer Suppe zusammen, die an kalten Tagen Körper und Seele wärmt. Das Besondere an diesem traditionellen Rezept liegt in seiner einfachen Zubereitung und den natürlichen Aromen, die sich während des langsamen Kochens perfekt entfalten.

Holsteiner Erbsensuppe: So kochst du den norddeutschen Klassiker

Erbsensuppe war eine weit verbreitete, nahrhafte Speise, die in vielen Kulturen und für unterschiedliche Zwecke zubereitet wurde, etwa als Seefahrernahrung, im Militär oder als Gericht der Landbevölkerung. Getrocknete Erbsen galten als idealer Wintervorrat, da sie sich monatelang lagern ließen und wertvolle Proteine lieferten. Seefahrer nahmen sie auf ihre langen Reisen mit, während Bauern sie in den kalten Monaten als nahrhaftes Grundnahrungsmittel schätzten.

Der Katenschinken verleiht der Suppe ihren charakteristischen, rauchigen Geschmack. Zusammen mit Zwiebeln und Hühnerbrühe entsteht eine Aromatiefe, die typisch für die norddeutsche Küche ist. Und die Klöße machen die Suppe zu einem echten Sattmacher.

Viele Familien in Schleswig-Holstein verbinden mit diesem Gericht Erinnerungen an gemütliche Sonntage, wenn der Duft der köchelnden Suppe das ganze Haus erfüllte. In vielen Gasthäusern der Region steht sie noch heute auf der Karte und erfreut Einheimische wie Touristen gleichermaßen. Ihre Beliebtheit verdankt sie dabei nicht nur dem wunderbaren Geschmack, sondern auch der Tatsache, dass sie richtig satt macht und mit einfachen, ehrlichen Zutaten auskommt.

Holsteiner Erbsensuppe Anke Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten Für die Klöße: 250 ml Milch

Salz

2 EL Butter

125 g Mehl 405er

2 Eier

Pfeffer

geriebener Muskat optional Für die Suppe: 2 kg Palerbsen

2 Zwiebeln

4 EL Butter

1,5 l Wasser

4 EL Hühnerbrühe-Pulver

100-150 g Katenschinken

Salz und Pfeffer

1 Prise Zucker Zubereitung Beginne mit den Klößen. Koche die Milch mit 1 Prise Salz und 2 EL Butter auf. Rühre das Mehl ein und rühre so lange weiter, bis sich der Teig als Kloß vom Topfboden löst. Nimm den Topf dann vom Herd und rühre die Eier einzeln unter. Würze mit Salz, Pfeffer und Muskat. Enthülse die Erbsen, wasche sie und lass sie abtropfen. Schäle die Zwiebeln und würfle sie. Tipp: Das klappt am besten mit einem Das klappt am besten mit einem Multizerkleinerer 🛒 Erhitze 4 EL Butter in einem großen Topf und dünste die Zwiebeln darin glasig an. Füge die Erbsen hinzu und dünste sie kurz mit an. Lösche mit ca. 1 1/2 l Wasser ab, koche es auf und rühre die Brühe ein. Lass danach alles zugedeckt für rund 10 Minuten köcheln. Schneide den Schinken in Würfel und gib ihn in die Suppe. Stich mit Hilfe von 2 kleinen Löffeln Klößchen aus der Kloßmasse ab. Gib sie anschließend zur Suppe und lass sie bei schwacher Hitze 10 Minuten darin ziehen. Schmecke die Holsteiner Erbsensuppe mit Salz, Pfeffer und etwas Zucker ab.

