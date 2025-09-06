Holunderbeeren-Marmelade: fruchtiger Aufstrich zum Frühstück

Spätsommer und Herbst ist die perfekte Zeit zum Marmeladekochen. Denn gerade jetzt ist die Auswahl an Früchten besonders groß. Auch der Holunder wird jetzt reif, aus dem du ganz einfach eine Marmelade mit ihrem typisch herb-süßen Aroma zaubern kannst. Probier es aus.

Holunderbeeren-Marmelade einfach selber machen

Holunderbeeren wachsen in Parks, auf kleinen Grünflächen und am Wegesrand. Möchtest du die Früchte nicht einfach am Baum hängen lassen und mal etwas aus ihnen zubereiten, hast aber keine Idee, was? Dann ist eine Holunderbeeren-Marmelade genau richtig. Wir zeigen dir, wie einfach du sie zubereiten kannst.

Holunderbeeren wachsen fast überall. Möchtest du sie ernten, um daraus eine leckere Marmelade zu kochen, mach dich vorher schlau, ob du sie pflücken darfst. Ist das geklärt, geht es auch schon los.

Zuerst musst du die Beeren von den Dolden zupfen und gründlich waschen. Grüne oder halbreife Beeren lässt du dran. Die dürfen nicht mitverarbeitet werden, die enthalten den giftigen Stoff Sambunigrin, der unter anderem zu Durchfall führen kann. Fülle die reifen Beeren in einen Topf und zerdrücke die zum Beispiel mit einem Kartoffelstampfer, bis Saft austritt und erhitze sie dann unter Rühren. Nun kommen Gelierzucker, der Saft einer Zitrone und das Mark einer Vanilleschote hinzu. Die Marmelade muss nun etwa fünf Minuten sprudelnd kochen. Entsteht dabei Schaum, dann schöpfe ihn ab.

Mach nach der Kochzeit die Gelierprobe, um zu prüfen, ob die Marmelade gut ist. Wenn nicht, lass sie noch ein paar Minuten weiterkochen. Die fertige Marmelade füllst du in sterile Gläser und verschließt sie sofort. Im Winter, wenn die Holunderbeerensaison längst vorbei ist, kannst du dich dann über die süße Marmelade freuen.

Hast du Lust aufs Marmeladekochen bekommen? Hier sind noch mehr tolle Marmeladenrezepte. Italienfans müssen diese sizilianische Zitronenmarmelade ausprobieren. Richtig geschmacksintensiv ist dieses Pflaumenmus aus dem Ofen. Auch diese Brombeermarmelade ist konservierter, purer Fruchtgenuss.