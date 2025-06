Ein Aufstrich wie ein Frühsommertag: So machst du Holunderblüten-Aufstrich

Wer im Mai oder Juni mit offenen Augen durch Parks oder am Waldrand spaziert, kennt diesen süßen, fast nostalgischen Duft, der in der Luft liegt. Wer der Nase folgt, sieht schnell: Dieser Duft stammt von Holunderblüten. Wer einen Beutel und ein bisschen Zeit dabei hat, kann den Duft einfangen – und damit – beste Chancen, das nächste Frühstück in eine kleine Frühlingsfeier zu verwandeln. Das geht am besten mit einem Holunderblüten-Aufstrich mit weißer Schokolade.

Holunderblüten-Aufstrich mit weißer Schokolade: blumige Frühstücksfreude im Glas

Dass Holunderblüten essbar sind, weiß fast jeder. Wer hat schließlich noch nicht von süßen Limonaden oder blumigen Gelees genascht? Aber wusstest du, dass du aus den Blüten auch ganz einfach einen leckeren Aufstrich zaubern kannst? In der süßen Kombi mit weißer Schokolade bringt dieser eine Eleganz auf deinen Frühstückstisch, die dir ein Lächeln auf die Lippen zaubert.

Für diesen Holunderblüten-Aufstrich sammelst du am besten früh am Tag Blüten, noch bevor sie Sonne oder Regen abbekommen und dadurch ihr feines Aroma verlieren. Wichtig: Sammle nur Dolden, die vollständig geöffnet sind, aber noch kräftig duften. Frisch gesammelt, schüttelst du sie vorsichtig aus und lässt sie kurz offen liegen, damit eventuelle Bewohner freiwillig das Weite suchen.

Dann zupfst du die Blüten von den dicken grünen Stängeln ab (diese sind giftig) und legst sie in eine warme Sahne-Buttermischung ein, in der sie ihr Aroma abgeben. Siebe sie dann ab, erhitze die Mischung erneut und vermische alles mit gehackter weißer Schokolade. Das Ergebnis: Ein köstlicher Aufstrich, der jedes noch so schnöde Frühstücksbrot aufwertet.

Auch interessant: Weiße Schokolade enthält anders als Zartbitter keine Kakaomasse, sondern nur Kakaobutter. Dadurch passt sie besonders gut zu feinen Blüten-Aromen wie Holunder oder auch Lavendel. Und: Holunderblüten enthalten ätherische Öle mit leicht beruhigender Wirkung – also perfekt für ein entschleunigtes Frühstück.

Holunderblüten haben ein feines Aroma, sind aber leider nur kurz erhältlich. Fange ihren feinen Geschmack ein und bereite aus ihnen Holunderblüten-Öl oder einen Holunderblütensirup zu. Auch diese Erdbeer-Holunderblüten-Marmelade ist ein besonderer Gaumenschmaus.

Holunderblüten-Aufstrich Nele 4.02 ( 242 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Wartezeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 20 Minuten Min. Portionen 2 Gläser Kochutensilien 2 Einmachgläser á 200 ml Zutaten 1x 2x 3x 8 Holunderblütendolden

200 ml Sahne

50 g Butter

150 g weiße Kuvertüre z.B. online hier 🛒 Zubereitung Schüttle die Holunderblütendolden vorsichtig aus und zupfe die Blüten von den dicken Stängeln.

Erhitze Sahne und Butter in einem Topf, bis die Butter schmilzt.

Gib die Blüten dazu, nimm den Topf vom Herd und lasse alles abgedeckt 1 Stunde ziehen.

Siebe die Blüten ab und erwärme die Flüssigkeit erneut.

Hacke währenddessen die weiße Schokolade grob und rühre sie unter, bis sie geschmolzen ist.

Fülle den Aufstrich heiß in saubere Schraubgläser und verschließe sie sofort. Notizen Im Kühlschrank hält sich der Aufstrich etwa 1 Woche.

