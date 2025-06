Süßer Genuss für dein Frühstücks-Brötchen: Holunderblüten-Gelee

Von etwa Mitte Mai bis Ende Juni hat die Holunderblüte ihre Hochsaison. Das bedeutet: Es ist wieder Zeit für Holunderblütensirup und Co. Auch ein leckeres Gelee fürs Frühstück bereiten wir aus den Dolden des Holunderstrauchs zu. Wir zeigen dir, wie aus den Blüten ein süßes Holunderblüten-Gelee wird.

Mit Holunderblüten-Gelee den Frühling konservieren

Für viele gehört eine süße und fruchtige Marmelade auf dem Brötchen zum Frühstück einfach dazu. Hast du aber keine Lust auf die ewig gleichen Sorten wie Erdbeere oder Kirsche, dann zaubert ein selbst gemachtes Holunderblüten-Gelee Abwechslung auf den Tisch. Die Zubereitung ist unkompliziert und das Ergebnis lohnt auch auf alle Fälle.

Für dein Gelee benötigst du frisch gesammelte Holunderblüten. Schüttle diese nach dem Sammeln gut und gründlich aus, um kleine Tiere und Staub zu entfernen. Achte darauf, sie nicht zu waschen, denn dadurch verlieren die Blüten ihren Geschmack. Schneide die einzelnen Blütenstände anschließend von der Dolde ab, gib sie in eine Schale und gieße 500 Milliliter Wasser sowie 300 Milliliter klaren Apfelsaft darüber. Tauche alle Blüten mit den Händen gut in die Flüssigkeit ein und stelle die Schale mindestens einen Tag zum Ziehen abgedeckt in den Kühlschrank.

Tipp: Wenn du die Blüten in Wasser und Apfelsaft einlegst, beschwere sie am besten mit einem Teller. So verhinderst du, dass einzelne Blüten wieder aufsteigen, und sorgst dafür, dass das Aroma besser von der Flüssigkeit aufgenommen wird.

Um aus der Flüssigkeit dann ein Gelee zuzubereiten, gießt du die Apfel-Wasser-Mischung durch ein Sieb in einen Topf, fügst noch den Saft einer Zitrone hinzu und kochst alles zusammen mit Gelierzucker für fünf Minuten auf. Danach gießt du das Gelee in sterile Gläser und lässt sie kopfüber kalt werden. Das war’s.

Darf es gern noch mehr aus Holunderblüten sein? Dann entdecke auch unsere anderen Rezepte aus den Dolden. Ein Klassiker unter den Desserts sind in Holunderblüten in Backteig. Auch ein Holundersirup lässt sich aus den Blüten schnell zubereiten. Der ist eine gute Basis für selbst gemachte Limonaden oder Cocktails wie diesen leckeren Erdbeer-Hugo.