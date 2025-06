Das flüssige Gold des Frühsommers: Holunderblüten-Öl

Ich kann mich noch gut an früher erinnern, wenn im späten Frühling die Holunderbüsche oder -bäume ihre cremefarbenen Blütendolden entfalteten und meine Mami und ich mit Körben und Scheren bewaffnet loszogen, um die duftenden Blüten zu sammeln. Aus ihnen haben wir häufig Sirup zubereitet, aber Holunderblüten-Öl stand hoch im Kurs. Wie du das machst, möchte ich dir heute zeigen.

Holunderblüten-Öl selber machen: So geht es

Unsere Großeltern und teilweise auch Eltern lebten noch im natürlichen Rhythmus der Jahreszeiten. Der Frühling bedeutete nicht einfach, dass man leichtere Kleidung aus dem Schrank holte, sondern markierte den Beginn der Sammelzeit. Sie wussten genau, wann die ersten Bärlauchblätter sprießten, wo die saftigsten Brennnesseln zu finden waren und an welchem Feldrand der Holunder besonders üppig wuchs. Dieses Wissen wurde nicht aus Büchern erlernt, sondern durch Beobachtung und Überlieferung von Generation zu Generation weitergegeben.

Ich liebte diese Streifzüge mit meiner Mama und suche noch heute bei jedem Spaziergang im Wald oder auf Wiesen nach Essbarem am Wegesrand.

Für das Holunderblüten-Öl solltest du darauf achten, nur Dolden von Bäumen oder Sträuchern zu ernten, die abseits von Straßen stehen. Denn diese sind weniger bis gar nicht mit Abgasen belastet. Zu Hause wäschst du sie dann gründlich, um Verschmutzungen und eventuell dran haftende Tier abzuspülen. Anschließend entfernst du die Stiele und lässt sie auf einem sauberen Tuch oder Küchenpapier trocknen.

Danach füllst du sie in ein großes Einweckglas und füllst dieses mit einem Öl deiner Wahl auf. Gut eignen sich Traubenkernöl, Rapsöl oder Olivenöl. Um das Schimmelrisiko zu minimieren, solltest du getrocknete Blüten verwenden. Dafür verteilst du sie auf einem Backblech oder Gitter und lässt sie 3-4 Tage an einem gut belüfteten Platz oder in der Sonne trocknen.

Nach rund drei Wochen ist das Holunderblüten-Öl fertig. Es passt sehr gut zu gegartem Fisch, zum Bepinseln von Teig in Blätterteig-Rezepten und als Dressing in Salaten.

Aus den Holunderblüten kannst du außerdem noch Holunderblütenlikör oder ein Holunderblüten-Gelee herstellen. Ein leckerer Snack, den ich als Kind geliebt habe, sind die Holunderblüten in Backteig.

Holunderblüten-Öl

Zubereitungszeit 10 Minuten Min.
Ziehzeit 21 Tage d
Gesamtzeit 21 Tage d 10 Minuten Min.
Portionen 1 Flasche

Kochutensilien
1 Flasche à 250 ml

1 großes Weckglas Zutaten 1x 2x 3x 10 Holunderblütendolden

250 ml Öl z.B. Traubenkernöl, Olivenöl oder Rapsöl Zubereitung Wasche die Dolden und lass sie danach vollständig trocknen.

Entferne die Stiele und fülle die Blüten in ein großes Einweckglas. Übergieße sie vollständig mit Öl und verschließe das Glas.

Lass das Holunderblüten-Öl an einem kühlen, dunklen Ort etwa 3 Wochen ziehen.

Seihe das Öl dann ab und fülle es in eine saubere, desinfizierte Flasche.

