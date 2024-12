Honey Glazed Ham: Feiere Weihnachten wie in Neuseeland

Vor einigen Jahren war ich für ein Auslandsjahr in Neuseeland. Ich lebte mit Einheimischen und anderen Reisenden in einem großen Haus in einer Art WG zusammen. Zu Weihnachten hat uns einer unserer Mitbewohner dann ein typisch neuseeländisches Weihnachtsessen zubereitet, zu dem alle im Esszimmer zusammen gekommen sind. Das Highlight war für mich der Honey Glazed Ham. Wie du ihn zubereitest, zeige ich dir heute.

Der leckere Schinken mit Honigglasur stammt ursprünglich aus den USA, hat jedoch schnell seinen Weg ans andere Ende der Welt gefunden und wird dort in vielen Familien zum Weihnachtsfest serviert.

Für einen gelungenen Honey Glazed Ham brauchst du nur wenige, aber hochwertige Zutaten. Der Star des Gerichts ist ein saftiger Schinken, der gepökelt oder geräuchert sein kann, je nach Vorliebe. Die Glasur besteht aus Ahornsirup, Honig und Butter. Nelken verleihen dem Gericht eine warme, würzige Tiefe und das typische Aussehen.

Um dem Ganzen etwas Feierliches zu geben, kannst du neuseeländischen Manuka-Honig verwenden. Er hat einen kräftigeren, leicht herben Geschmack, was ihn unverwechselbar und für Feinschmecker besonders attraktiv macht.

Passende Beilagen zum Honey Glazed Ham sind geröstetes Gemüse aus dem Ofen, cremiges Kartoffelpüree, mit Honig glasierter Rosenkohl oder auch ein frischer Salat. Für eine ansprechende Optik und um den süßen Geschmack der Glasur noch etwas zu unterstreichen, kannst du um den Braten noch karamellisierte Ananas- oder Orangenscheiben legen.

Zum Dessert empfehle ich dir dazu eine klassische Pavlova mit Früchten. Die darf beim Weihnachtsessen in Neuseeland auf gar keinen Fall fehlen. Lecker schmeckt sie beispielsweise mit Erdbeeren oder mit Kirschen. Ein Highlight auf dem Festtagstisch ist auch diese Pavlova mit frischen Beeren.