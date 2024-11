Honig-Balsamico-Rosenkohl: festliche Beilage fürs Weihnachtsmenü

Nur noch knapp vier Wochen bis Weihnachten. Weißt du schon, was es zu essen geben soll? Die perfekte Beilage für dein festliches Menü servieren wir dir heute in Form von Honig-Balsamico-Rosenkohl.

Honig-Balsamico-Rosenkohl: macht wenig Arbeit

Egal, ob es bei dir Ente, Gans oder Fisch zum Fest gibt, eine passende Beilage darf nicht fehlen. Bei uns war das bislang immer Rotkohl. Um ein bisschen Abwechslung auf den Tisch zu bringen, gibt es in diesem Jahr aber Honig-Balsamico-Rosenkohl. Der macht in der Zubereitung wenig Arbeit und begeistert mit großem Geschmack.

Für die Zubereitung dieser Beilage brauchst du lediglich fünf Zutaten: frischen Rosenkohl, Balsamico, Honig, etwas Olivenöl sowie die Gewürze Salz und Pfeffer.

Der wohl anstrengendste Teil der Arbeit ist das Putzen des Rosenkohls. Entferne zuerst die äußeren Blätter. Die sehen oft nicht mehr schön aus und sollten nicht mitgegessen werden. Danach teilst du die Röschen einmal in der Mitte durch, damit sie schneller gar werden. Rühre in einer Schüssel aus Olivenöl, Balsamico-Essig und Salz und Pfeffer eine Marinade an, gib den Rosenkohl hinzu und vermenge alles gut miteinander. Ist der Rosenkohl vollständig von der Marinade bedeckt. legst du ihn auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech. Achte darauf, keine Röschen übereinander zu legen, damit der Kohl gleichmäßig durchgaren kann und rundherum knusprig wird. Dann wandert der Rosenkohl auch schon in den Ofen, wo er rund 25 Minuten backen muss.

Der Honig karamellisiert beim Backen und sorgt dafür, dass die Röschen eine goldbraune, leicht knusprige Kruste erhalten. So schmeckt der Rosenkohl auch denjenigen, die sonst einen großen Bogen um ihn machen.

Magst du noch mehr Beilagen an Weihnachten servieren, dann darf ein klassischer Apfelrotkohl nicht fehlen. Auch Champignons aus dem Airfryer oder Parmesangemüse aus der Heißluftfritteuse passen gut zum Braten.