Ob als Fingerfood oder leichtes Abendessen: Honig-Knoblauch-Hähnchen schmeckt allen

Klebrig, würzig, saftig – wenn das mal nicht die Beschreibung für perfekte Chickenwings ist! Und dieses Rezept für Honig-Knoblauch-Hähnchen garantiert dir genau das. Sie sind perfekt als Fingerfood für eine Party geeignet oder schmecken mit Salat als leichtes Abendessen. Überzeuge dich selbst und folge unserem einfachen Rezept!

So machst du Honig-Knoblauch-Hähnchen

Die Kombination aus Knoblauch und Honig ist eine, die schon regelrechten Kultstatus erreicht hat. Kein Wunder, denn gerösteter Knoblauch passt mit seinen leichten Karamellnoten einfach hervorragend zum süßen Honig. Gleichzeitig bringt die zwiebelige Wurzel eine herzhafte Umami-Note ins Spiel – perfekt für saftige Hähnchenflügel. Diese Geschmackskombination macht Honig-Knoblauch-Hähnchen zu einem Gericht, das du immer wieder essen wollen wirst.

Noch dazu ist die Zubereitung wirklich einfach, denn das meiste macht der Ofen. Würze die Hähnchenflügel mit Salz und Pfeffer und wälze sie dann in Öl und Stärke, so werden sie extraknusprig. Während das Huhn im Ofen saftig schmort, bereitest du die Soße zu. Dafür brauchst du Honig, fein gehackten Knoblauch, Sojasoße, etwas Essig (am besten Reis- oder Apfelessig) und einen Spritzer Wasser. Brate den Knoblauch an, bis er ganz leicht braun wird, lösche mit Sojasoße ab und füge die restlichen Zutaten hinzu. Köchele alles ein paar Minuten lang, bis es leicht andickt.

Jetzt müssten auch die Hähnchenflügel langsam gar sein. Gib sie in eine Schüssel und übergieße sie sofort mit der heißen Soße. Schwenke alles gut durch, sodass sie rundum überzogen sind und serviere das Honig-Knoblauch-Hähnchen sofort. Dazu passt ein Dip auf Joghurtbasis ebenso gut wie etwas Rohkost. Selleriestangen stehen besonders hoch im Kurs, ob du es glaubst oder nicht.

Serviere es zu deiner nächsten Party als Fingerfood – lege am besten gleich einige Papiertücher bereit – oder genieße Honig-Knoblauch-Hähnchen als schnelles Weeknight-Dinner, wenn du keine große Lust zum Kochen hast.

Hähnchen ist vielseitig und wir haben noch bei weitem nicht alle Rezepte mit dem zarten Fleisch ausprobiert. Einige Favoriten haben wir dennoch: Honig-Senf-Hähnchen zum Beispiel oder Sweet-Chili-Hähnchen. Für Fans von besonders würzigen Gerichten ist Harissa-Hähnchen vom Blech genau das Richtige.

Honig-Knoblauch-Hähnchen Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 3 Zutaten 1x 2x 3x Für die Hähnchenflügel: 1 kg Hähnchenflügel

2 EL Speisestärke

1 TL Salz

1/2 TL schwarzer Pfeffer

2 EL Pflanzenöl Für die Soße: 4 Knoblauchzehen

1 EL Rapsöl

4 EL Honig

3 EL Sojasoße

1 EL Apfelessig oder Reisessig

2 EL Wasser Zubereitung Heize den Ofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor.

Würze die Hähnchenflügel mit Salz und Pfeffer, wälze sie anschließend in der Speisestärke, sodass sie leicht überzogen sind. Gib das Öl dazu und vermenge alles gründlich.

Verteile die Flügel auf einem mit Backpapier belegten Backblech 🛒 und backe sie für ca. 35–40 Minuten, bis sie goldbraun und knusprig sind. Wende sie nach der Hälfte der Backzeit.

Bereite währenddessen die Soße zu: Schäle und hacke dafür zunächst den Knoblauch. Erhitze etwas Öl in einer Pfanne, brate den Knoblauch darin kurz an. Gib dann Honig, Sojasoße, Essig und Wasser hinzu. Lass alles ca. 3–5 Minuten köcheln, bis die Soße leicht eindickt.

Nimm die gebackenen Wings aus dem Ofen, gib sie in eine große Schüssel und übergieße sie sofort mit der heißen Sauce. Schwenke alles gut durch, bis die Flügel vollständig überzogen sind und serviere sie direkt. Notizen Dazu schmecken ein Joghurt-Dip und Selleriestangen.

