Butterzarter Genuss: Honig-Limetten-Lachs vom Grill

Bei den aktuellen sommerlichen Temperaturen steht grillen hoch im Kurs. So sehr, dass die Grills kaum eine Chance haben, überhaupt richtig abzukühlen. Aber wir können einfach nicht genug bekommen von köstlichen Gerichten vom Rost. Geht es dir auch so? Dann probiere mit uns zusammen diesen leckeren Honig-Limetten-Lachs vom Grill aus.

Es muss nicht immer Steak sein: Probiere Honig-Limetten-Lachs vom Grill

Was landet bei dir so auf dem Grill? Steaks? Bratwurst? Koteletts? All das lassen wir links liegen, denn bei uns gibt es Fisch. Frische Lachsfilets, die wir in einer köstlichen Marinade aus Limetten, Honig und Koriander und in Alufolie eingewickelt auf dem Grill garen um ganz genau zu sein.

Das Geheimnis unserer gegrillten Lachsfilets liegt in der Marinade. Die besteht aus frisch gehacktem Koriander, Knoblauch, Limettensaft- und abrieb sowie Honig.

Kein Koriander-Fan? Daran soll es nun wirklich nicht scheitern. Verwende stattdessen einfach die gleiche Menge gehackter Petersilie.

Damit die Kräuter auf dem Rost aber nicht verbrennen und der Lachs bitter schmeckt, wickeln wir die Filets locker in Alufolie ein und garen den Fisch so auf sanfte Art auf dem Grill. Achte jedoch darauf, den Fisch nicht zu fest einzuschlagen, damit der Dampf, der beim Grillen entsteht, entweichen kann. Nach rund 15 Minuten sind die Filets gar und so butterzart, dass sie beim Essen auf der Zunge zergehen.

Lass dir zum Lachs in Honig-Limetten-Marinade eine rustikale Grillkartoffel schmecken oder gegrilltes Gemüse. Auch mit einem Salat schmeckt der Lachs richtig gut. Und noch ein kleiner Geheimtipp aus der Leckerschmecker-Redaktion: Bereite dir als Dip eine Limetten-Aioli zu.

Bist du auf den Geschmack gekommen, öfter Fisch zu grillen? Dann lass dir auf keinen Fall dieses Lachsfilet mit Ananas vom Grill entgehen. Auch der gegrillte Lachs mit Mango-Salsa und diese Zucchini-Lachs-Spieße sind kulinarische Highlights in der Grill-Saison.

Honig-Limetten-Lachs vom Grill Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien Alufolie Zutaten 1x 2x 3x 3 EL frischer Koriander

2 Knoblauchzehen

2 Bio-Limetten Saft und Abrieb

3 EL Honig

2 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer nach Geschmack

4 Lachsfilets je ca. 150 g Zubereitung Heize den Grill auf mittlere Hitze vor.

Wasche den Koriander und hacke ihn sehr fein. Ziehe den Knoblauch ab und presse 🛒 ihn. Wasche die Limetten. Reibe die Schale ab und presse den Saft aus.

Verrühre Honig, Limettensaft, Limettenabrieb, Olivenöl, Salz und Pfeffer sowie Knoblauch und Koriander in einer Schüssel zu einer Marinade.

Schneide die Alufolie in passende Stücke und lege je ein Lachsfilet in die Mitte.

Bestreiche die Lachsfilets großzügig mit der Marinade.

Falte die Folie locker zu einem Päckchen, sodass der der Dampf gut zirkulieren kann.

Lege die Päckchen auf den Grillrost und gare den Lachs 12-15 Minuten.

Öffne die Folie vorsichtig, um den heißen Dampf entweichen zu lassen, und serviere den Lachs direkt aus der Folie.

