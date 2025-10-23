Bei diesem Dessert-Highlight trifft Kaffee auf Karamell

Du liebst cremige Desserts, einen Hauch Kaffee und das süße Geheimnis von Karamell? Dann wird dieses Rezept für traditionellen Hopjesvla dein neuer Held in der Küche! Dieser niederländische Pudding-Klassiker ist die perfekte Kombination aus aromatischem Espresso, goldfarbenem Karamell und einer Konsistenz, die förmlich auf der Zunge zergeht. Du kannst den Pudding ganz einfach selbst zubereiten. Probier’s aus!

Rezept für Hopjesvla: holländischer Kaffee-Karamell-Pudding

Hopjesvla ist ein echter Klassiker aus den Niederlanden und ein absoluter Favorit unter Dessert-Liebhabern – besonders bei Menschen mit einer Vorliebe für Kaffee. Im Niederländischen steht das Wort „vla“ schlichtweg für Pudding oder eine puddingähnliche Creme. Er ist in Holland genauso alltäglich wie Brot zum Frühstück oder Käse auf der Butterstulle. Es gibt viele unterschiedliche Sorten „vla“, aber der Hopjesvla ist vermutlich die raffinierteste Variante – schließlich kombiniert er Kaffee und Karamell perfekt miteinander.

Der Name „Hopjes“ geht auf Baron Hendrik Hop zurück. Der Herr war ein absoluter Kaffeefan, durfte aber aus gesundheitlichen Gründen keinen mehr trinken. Also experimentierte er herum und ließ eine Art Kaffee-Bonbon kreieren, die man heute unter dem Namen Haagesche Hopes kennt. So kam schließlich auch der Pudding zu seinem Namen.

Mit Hopjesvla bringst du nicht nur ein leckeres Dessert auf den Tisch, sondern auch ein Stück kulturelles Erbe. Es ist die perfekte Kombination aus Tradition, Geschmack und Spaß – und darum lieben die Niederländer ihn in all seinen Varianten. Ob du ihn nach einem festlichen Essen oder einfach als kleine Nascherei zwischendurch servierst, Hopjesvla ist immer eine gute Idee.

Also, schnapp dir deinen Löffel und träume dich mit jedem Biss ein bisschen näher an die Grachten Hollands. Und denk daran: Lass dir Zeit beim Genießen – schließlich isst du gerade echtes holländisches Kulturgut!

Hopjesvla: holländischer Kaffee-Karamell-Pudding Olivia Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 1 l Milch

150 ml Espresso oder sehr stark gebrühter Kaffee

100 g Zucker

1 Prise Salz

25 ml Wasser

4 Eigelb

40 g Maisstärke hier erhältlich 🛒 Zubereitung Erhitze die Milch in einem Topf, aber lass sie nicht kochen. Mische den Kaffee dazu und lass die Mischung beiseite stehen. Gib den Zucker mit dem Wasser und einer Prise Salz in einen separaten Topf und erhitze das Ganze unter Rühren bei mittlerer Hitze, bis ein goldbraunes Karamell entsteht. Gieße die warme Milch vorsichtig in das Karamell, während du ständig rührst. Vorsicht, es kann spritzen! Verquirle die Eigelbe mit der Speisestärke in einer Schüssel. Gieße etwas von der Milch-Karamell-Mischung langsam über die Eigelbmasse, während du sie kontinuierlich verquirlst. Gib die Ei-Milch-Mischung zurück in den Topf und erhitze das Ganze bei niedriger Hitze, bis der Pudding eindickt. Rühre kontinuierlich, damit nichts anbrennt. Fülle den Pudding in Schalen oder Gläser und lass ihn mindestens 4 Stunden im Kühlschrank fest werden. Notizen Damit dieser wundervolle Dessertklassiker noch besser zu Geltung kommt, braucht es das richtige Ambiente. Bei Geniale Tricks findest du Tipps rund ums Tisch dekorieren

