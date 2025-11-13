Trendgetränk für Weihnachten: So lecker schmeckt heißer Hot Apple Pie

Wir haben ein neues Lieblingsheißgetränk für die Weihnachtszeit. Glühwein war gestern, ab sofort trinken wir gern den Hot Apple Pie. Ja, er schmeckt wirklich wie ein warmer Apfelkuchen: süß, würzig, cremig, fruchtig. Klingt doch köstlich, nicht wahr?

Der Hot Apple Pie ist das Heißgetränk der Stunde

Klar, so einen guten, selbst gemachten Glühwein verachten wie keineswegs. Aber ein bisschen Abwechslung kann nicht schaden, denn die Adventszeit ist noch nicht vorbei. Und ein Glas Hot Apple Pie schmeckt auch noch im Januar oder Februar, wenn uns die kalten Temperaturen weiterhin fest im Griff haben.

Wir lieben den Hot Apple Pie, weil er die perfekte Mischung aus Heißgetränk und Dessert darstellt. Er ist cremig wie unser weißer Glühwein mit Portwein und Sahne und fruchtig wie unser Apfelpunsch oder unsere Orangenschokolade mit Zimt und Marshmallows. Wenn Kinder mit am Tisch sitzen, kannst du auch eine alkoholfreie Alternative des trendigen Heißgetränkes zaubern, indem du den Likör und das Cider weglässt. Und falls du Veganer einlädst oder dich selbst rein pflanzlich ernährst, kannst du den Hot Apple Cider mit veganer Sahne vorbereiten.

Der Hot Apple Pie eignet sich auch hervorragend, wenn du Gäste zu einem gemütlichen Adventsnachmittag oder zum großen Festtagsdinner einlädst. Serviere ihn zur Begrüßung, damit sich deine Lieben erst einmal aufwärmen können, oder reiche ihn zum Nachtisch. Du kannst auch gleich die doppelte Menge zubereiten, um eine größere Menge zu verköstigen. Halte den Hot Apple Pie am besten auf dem Herd warm, aber achte darauf, dass das Getränk nicht kocht, da sonst der Alkohol verfliegt.

