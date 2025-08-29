Mit diesen würzigen Sternen wird die Brotdose zum Snack-Universum

Die Brotdose deiner lieben Kleinen kommt immer halbvoll zurück und du selber hast auch keine Lust, jeden Tag die gleichen langweiligen belegten Brote in ihre oder deine eigene Lunchbox zu packen? Dann back unbedingt unsere Hot-Dog-Sterne für die Brotdose nach und sorge mit dem herzhaften Gebäck für Abwechslung aus dem Kosmos.

Galaxy to go: Hot-Dog-Sterne für die Brotdose

Wir starten direkt mit dem Küchentraining für kleine Astronauten, denn deine Kinder können gleich mitmachen: Erst den Blätterteig ausrollen und dann Sterne ausstechen. Dabei sind natürlich auch Reste erlaubt, wir stechen alles aus und verschwenden nichts.

Phase zwei des Trainings ist die Füllung der Sterne. Dafür schneidet ihr Wiener Würstchen und Gewürzgurken so klein wie möglich, damit schön viel Füllung entsteht. Gemischt mit geriebenem Käse und Röstzwiebeln kommt dann das Hot-Dog-Feeling auf. Senf darf dafür natürlich auch nicht fehlen. Glaub mir, spätestens beim ersten Bissen in die Hot-Dog-Sterne denkst du, du fliegst zum Mond und zurück.

Und dann kommt in Phase drei, der Deckel in Form eines zweiten Blätterteigsterns drauf, die Sterne bepinselt ihr mit Ei und sie wandern in den Ofen. Während die Hot-Dog-Sterne im Ofen bräunen, kannst du ganz entspannt über die Blicke der Kollegen nachdenken, wenn du die Sterne aus der Lunchbox holst. Oder, dass du dich dieses Mal über die leere Brotdose des Nachwuchses freuen darfst.

Diese Hot-Dog-Sterne rocken jede Lunchbox. Keine trockenen oder durchgeweichten Sandwiches, keine „Ach nö, schon wieder Käsebrot“-Gesichter! Stattdessen: „Wow, was ist DAS denn?“ Perfekt für Schule, Büro, Picknick oder die Feierabendrunde mit Freunden. Mit den Hot-Dog-Sternen für die Brotdose wird die nächste Pause galaktisch gut!

Hier bei Leckerschmecker gibt’s noch mehr Abwechslung für deine Lunchbox. Darf es weiterhin herzhaft sein, empfehlen wir dir unsere Pizzabites und Mini-Bagels. Große und kleine Asia-Frans freuen sich über Kinder-Sushi für die Lunchbox.

Hot-Dog-Sterne für die Brotdose Vanessa 4 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. 15 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 15 Sterne Kochutensilien (z.B. diese hier 🛒 Sternausstecher Zutaten 1x 2x 3x 2 Rollen Blätterteig

4 Wiener Würstchen

4 Gewürzgurken

4 TL Tomatenmark

4 EL geriebener Käse

2 EL Röstzwiebeln

4 EL Senf

Salz und Pfeffer

2 Eier Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor.

Rolle den Blätterteig aus und stich 30 Sterne á 10 cm aus. Lege 15 der Sterne auf ein mit Backpapier belegtes Backblech.

Schneide die Wiener Würstchen und die Gewürzgurken in kleine Würfel.

Gib auf jeden Blätterteigstern etwas Tomatenmark. Darauf kommen die gewürfelten Würstchen, Gewürzgurken, geriebener Käse und Röstzwiebeln. Würze mit Senf, Salz und Pfeffer.

Verquirle die Eier. Bestreiche den Rand der Blätterteigsterne damit. Lege auf jeden Stern einen zweiten Blätterteigstern und drücke ihn am Rand mit einer Gabel fest. Pinsel die fertig gestapelten Sterne mit dem Ei ein.

Backe die Hot-Dog-Sterne im vorgeheizten Ofen für ca. 15 Minuten goldbraun.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.