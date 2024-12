Zu Weihnachten trinken wir Hot Limoncello

Hot Aperol oder Hot Mojito waren gestern – Hot Limoncello ist das neue angesagte Getränk dieses Winters! Der italienische Zitronenlikör wird hier mit trockenem Weißwein, frischen Zitronenscheiben und winterlichen Gewürzen kombiniert. Anschließend wird dem Mix ordentlich eingeheizt. Dieses köstliche Heißgetränk holt dir den Sommerurlaub im Winter zurück!

Holt das Urlaubsgefühl zurück: Hot Limoncello

Im Sommer genießen wir den herrlich gelben Likör, der an der Amalfi-Küste, in Neapel und auf Sizilien hergestellt wird, gerne pur oder auf Eis. Oder servieren ihn als spritzigen Limoncello-Spritz mit Prosecco oder Weißwein zum Aperitif und zum Anstoßen. Selbst gemacht schmeckt der Likör natürlich am besten – mit unserem Rezept für leckeren Limoncello geht’s ganz einfach.

Jetzt in der kalten Jahreszeit holen wir uns das Urlaubsgefühl aus Italien nach Hause und kleiden den Limoncello als Hot Limoncello in einen warmen Mantel. In Kombination mit frischen Zitronenscheiben, Weißwein und winterlichen Gewürzen wie Zimt und Sternanis wird er zu einem ganz besonderen Genuss, der schön von innen wärmt. Und uns vom letzten Urlaub in Bella Italia träumen lässt.

Zauberst du dir deine winterlichen Heißgetränke zu Hause, statt unterwegs viel Geld dafür auszugeben, bestimmst du, was rein kommt und wie stark dein Drink wird. Für den Hot Limoncello kannst du mit Gewürzen experimentieren, mehr oder weniger Likör hinzugeben oder ihn zum Beispiel mit Zitronat zubereiten oder mit Honig und Ingwer statt Zucker verfeinern. Das verleiht dem Heißgetränk ebenfalls eine besondere Note und erinnert dann an heiße Zitrone – mit Schuss.

Zum Hot Limoncello knuspern wir als herzhafte Snacks gerne frittierte Oliven , knusprige Pasta-Chips oder testen eine der 30 Snack-Ideen aus dem Video zu Beginn. Gerne servieren wir dazu auch andere besondere Heißgetränke wie eine Weihnachts-Sangria oder eine Apfel-Karamell-Sangria. Welchen winterlichen Drink probierst du als Erstes aus?