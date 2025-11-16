Dieser Punsch verspricht Sommergefühl auf dem Weihnachtsmarkt

Wer an Weihnachtsmärkte denkt, hat vermutlich nicht unbedingt den Sommer als nächsten Gedanken im Kopf. Doch warum eigentlich nicht? Was spricht dagegen, einerseits mit roten Nasen und kalten Fingern am Glühweinstand zu stehen und andererseits Bilder von sonnigen Stränden im Kopf zu haben? Richtig, nichts! Für die schönsten Bilder sorgt unser Hot-Mojito-Punsch. Der kombiniert frische Minze mit süßem Limettensaft und einem ordentlichen Schuss Rum. Da kommt Urlaubsgefühl auf!

Hot-Mojito-Punsch: Weihnachten mit Urlaubs-Feeling

Wer hat eigentlich festgelegt, dass Punsch immer nach Zimt, Nelken und Anis schmecken muss? Wäre es nicht auch mal aufregend, einen winterlichen Drink zu genießen, der nicht auf wärmende Gewürze, sondern ein warmes Gefühl im Herzen setzt? Genau das tut unser Hot-Mojito-Punsch. Hier treffen Limetten auf Minze, weißen Rum und ordentlich Sonne im Glas.

Du wusstest bestimmt schon, dass der Mojito ursprünglich aus Kuba stammt. Die Nation, die für ihren Rum bekannt ist, hat so einige tolle Drinks in petto. Doch wusstest du auch schon, dass die Herkunft des Namens vielleicht eine ganz besonders mystische Bedeutung haben könnte? Ganz klar ist es nicht, wo er herkommt, aber Legenden besagen, dass der Name sich von dem westafrikanischen Wort mojo ableitet. Mojo bezeichnet einen Beutel, der mit Gewürzen und magischen Gegenständen gefüllt ist. Verniedlicht man das Wort, ergibt sich mojito, also „kleiner Zauber“. Eine Bezeichnung, die auch für einen Hot-Mojito-Punsch gut passt, denn auch dieser ist wie ein kleiner Gute-Laune-Zauber in der Tasse.

Die Zubereitung eines Hot-Mojito-Punschs ist ganz einfach und ähnelt der des klassischen Mojito, nur weben ohne Eis und Sprudelwasser. Schneide einfach Limetten in Stücke und gib diese mit einigen Minzblättern in eine Glastasse. Dazu gesellt sich nun Rohrzucker und das Ganze wird ordentlich durchgestampft. Nun fehlen nur noch weißer, kubanischer Rum und heißes Wasser. Schon kannst du den ersten Schluck vorsichtig genießen, kurz vor der Säure ein komisches Gesicht machen und dich dann ganz von den erfrischenden Aromen einlullen lassen. Ab in den Urlaub!

Punsch geht in der kalten Jahreszeit wirklich immer! Wenn du das auch so siehst, sind hier noch weitere leckere Rezepte. Zwetschgen-Punsch ist zum Beispiel besonders lecker oder ein cremiger Raffaello-Punsch. Spürst du eine Erkältung kommen, mach dir einen Hot Toddy.

Hot-Mojito-Punsch Nele Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 4 Bio-Limetten

1 Bund frische Minze

4-6 TL brauner Rohrzucker nach Geschmack

200 ml weißer Rum etwa dieser hier 🛒

600 ml heißes Wasser

Limettenscheiben zum Garnieren

Minzzweige zum Garnieren Zubereitung Wasche die Limetten heiß ab, schneide sie in Stücke und verteile sie auf vier hitzebeständige Gläser. Gib jeweils einige Minzblätter und 1-2 TL Rohrzucker dazu und zerstampfe alles kräftig, damit Saft und Aromen sich lösen. Gieße in jedes Glas etwa 50 ml weißen Rum. Übergieße alles mit heißem Wasser und rühre kurz um, damit sich der Zucker löst. Lass den Punsch einen Moment ziehen und garniere ihn nach Belieben mit Limettenscheiben oder frischer Minze.

