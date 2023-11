Hühnchen in Salzteig: So garst du Fleisch besonders schonend

In rund zwei Wochen feiern wir bereits den ersten Advent – die Zeit verfliegt zum Ende des Jahres geradezu! Für viele beginnt jetzt auch die Planung des Weihnachtsmenüs. Welche Vorspeise soll es geben, was serviert man zum Nachtisch, und natürlich die wichtigste aller Fragen: Wie wird der Hauptgang aussehen? Stellst auch du dir bereits diese Fragen, stehen wir dir mit Rat, Tat und passenden Rezepten zur Seite. Unser Hühnchen in Salzteig versetzt die Festtagsgäste in Staunen, sieht es doch ungewöhnlich und vor allem aufwendig aus. Aber keine Bange: Mit unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung bist du bestens vorbereitet, und die Zubereitung ist deutlich leichter, als gedacht.

Rezept für Hühnchen in Salzteig

Das Hühnchen in Salzteig gibt als Festtagsschmaus eine tolle Figur ab. Zusammen mit leckerem Pfannengemüse, ebenfalls im Salzteig, und einer feinen Sauce hollandaise entsteht ein leckeres Dinner für einen besinnlichen, stimmungsvollen Abend.

Das Fleisch schmeckt spritzig-zitronig und aromatisch nach Kräutern – ganz so, wie man es von der mediterranen Küche kennt. Das Besondere: Du bettest das Huhn in einen Mantel aus grobem Meersalz und garst es darin im Ofen. Kommt es wieder heraus, hat sich das Salz in einen knusprigen Umhang verwandelt.

Der Vorteil bei dieser Methode: Das Hühnchen in Salzteig bleibt wunderbar saftig und zart. Auch die verschiedenen Aromen bleiben dank des sanften Garvorgangs perfekt erhalten. Nach dem Backen im Ofen kannst du die Salzkruste vorsichtig aufbrechen und abnehmen.

Für unser Hühnchen in Salzteig nutzen wir grobes Meersalz von La Baleine. Das Salz aus dem Süden Frankreichs wird mit Hilfe von Sonnen- und Windenergie gewonnen. Das besondere Verfahren zur Salzproduktion schützt die Natur und die Biodiversität vor Ort und wurde bereits ausgezeichnet.

Tipp: Du bist dir unsicher, wann du feines und wann du grobes Salz verwenden solltest? Benutze feines Meersalz, um Speisen zu würzen und ihnen den letzten Schliff zu verleihen. Grobes Salz wiederum eignet sich hervorragend, um Gerichte wie dieses Hühnchen oder etwa auch Fisch mit einer Salzkruste zu veredeln. Es macht sich aber auch gut zum Würzen von Pastawasser, zum Verfeinern von Ofengemüse oder für Gerichte, die besonders lange oder schonend gegart werden.

So, jetzt wird’s aber wirklich Zeit für die Zubereitung. Los geht’s!

Hühnchen in Salzteig Oli keine Bewertungen Rezept drucken Pin Recipe Vorbereitungszeit 1 Stunde Std. Zubereitungszeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 3 Stunden Std. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für das Hühnchen in Salzteig brauchst du: 1 Maishähnchen ca. 1,6 kg

3 Zitronen

1 Bund Blattpetersilie

5 Stängel Thymian

1 kg grobes Meersalz 🛒

1 EL bunter Pfeffer

100 ml Wasser

3 Eiweiß

Bratschnur Für das Gemüse in Salzteig brauchst du: 10 kleine Kartoffeln mit Schale festkochend

6 kleine Schalotten/Zwiebeln

1 Aubergine

1 Zucchini

15 Kirschtomaten

1 gelbe Paprika

1 Knolle Knoblauch

50 ml Olivenöl

500 g feines Salz 🛒

500 g Mehl 405er

100 ml Wasser

Zahnstocher Für die Hollandaise brauchst du: 3 sehr frische Eigelbe

Saft einer halben Zitrone

1 TL Senf

200 ml geschmolzene Butter

50 ml lauwarmes Wasser Anleitungen Das Hühnchen zubereiten: Heize als Erstes den Ofen mit Umluft auf 180 °C vor.

Rolle für die Füllung des Hähnchens die Zitronen vorsichtig und schneide sie in Viertel, wasche die frische Petersilie und hacke sie zusammen mit dem Thymian grob.

Zerstoße die Petersilie mit Thymian und dem bunten Pfeffer in einem Mörser.

Fülle nun das Hähnchen mit den geviertelten Zitronen und der Kräutermischung und binde das ganze mit einer Bratschnur zusammen.

Trenne die Eier und stelle die Eigelbe beiseite.

Schlage das Eiweiß mit einem Schneebesen auf. Es sollte nicht zu fest sein, das ganze nur anschlagen.

Mische das leicht geschlagene Eiweiß mit dem groben Meersalz und dem Wasser.

Lege das gefüllte Hähnchen nun in eine Auflaufform und bedecke es mit der Salzmischung. Drücke alles fest, sodass das Huhn gut verschlossen ist.

Stelle die Auflaufform auf die mittlere Schiene im Ofen und backe das Hähnchen für 2 Stunden.

Sobald das Hähnchen fertig gebacken ist, nimm es aus dem Ofen und brich die Salzkruste auf. Das Salzgemüse zubereiten: Das Gemüse putzen und in walnussgroße Stücke schneiden.

Das geschnittene Gemüse zusammen mit den ganzen angepicksten Kirschtomaten in eine ofenfeste Pfanne geben, etwas Olivenöl darüber träufeln und alles gründlich vermischen.

Die Knoblauchknolle aufschneiden und in der Mitte der Pfanne platzieren. Für den Salzteig Mehl, Wasser und Salz verrühren und dann alle Zutaten verkneten bis ein glatter Teig entstanden ist.

Den Salzteig zu einem großen Kreis ausrollen, der in etwa der Größe der Pfanne entspricht.

Den ausgerollten Teig auf der Pfanne platzieren und die Ränder gut verschließen.

Nachdem das Zitronenhähnchen mit Salzkruste etwa 60 Minuten lang geröstet wurde, stellen Sie die Pfanne ganz nach unten in den Ofen und backen Sie das Gemüse mit dem Huhn eine weitere Stunde lang.

Sobald das Gemüse geröstet ist, die Pfanne aus dem Ofen nehmen, den Salzteig aufbrechen, den gerösteten Knoblauch aus der Knolle drücken und alles nochmals vermischen. Die Hollandaise zubereiten: Die Eigelbe mit dem Saft der halben Zitrone und dem Senf in ein hohes Glas geben.

Das Ganze mit dem Pürierstab mixen und die geschmolzene Butter dabei langsam einlaufen lassen.

Falls die Soße zu dick werden sollte, einfach etwas lauwarmes Wasser mit zugeben, bis die Konsistenz schön cremig ist.

